Grazer Forscher decken auf: So viele erdähnliche Planeten gibt es wirklich

Eine Studie von Wissenschaftlern des Grazer Instituts für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sorgt für Aufsehen: Sie haben eine neue Formel entwickelt, die helfen könnte, die Anzahl der potenziellen erdähnlichen Planeten in unserer Galaxie zu bestimmen. In einer Sonderausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift Astrobiology wird untersucht, wie viele Gesteinsplaneten mit einer Atmosphäre, die reich an Stickstoff und Sauerstoff ist, tatsächlich existieren. Das Ergebnis? Diese Planeten sind eher selten und stützen die sogenannte Rare-Earth-Hypothese. Das bedeutet, komplexes Leben und außerirdische Intelligenz in der Milchstraße könnten deutlich unwahrscheinlicher sein, als wir bislang dachten.

Die Suche nach erdähnlichen Lebensräumen

Die große Frage bleibt: Wie viele erdähnliche Lebensräume gibt es in unserer Galaxie? Laut den Grazer Forschern handelt es sich dabei um Gesteinsplaneten, die nicht nur in der sogenannten habitablen Zone liegen, sondern auch spezielle astro- und geophysikalische Bedingungen erfüllen müssen. Diese Voraussetzungen sind notwendig, um ein Zuhause für Sauerstoff atmendes Leben, Mikroorganismen und sogar außerirdische Intelligenz zu bieten. „Eine Atmosphäre mit Sauerstoff ist entscheidend für die Entwicklung größerer Lebensformen“, erklärt IWF-Gruppenleiter Helmut Lammer.

Neue Formel für die Zukunft der Weltraumforschung

Die neue Formel der Grazer Forscher basiert auf messbaren wissenschaftlichen Faktoren und verzichtet auf spekulative Parameter. Diese quantifizierbare Methode ermöglicht eine genauere Schätzung, wie viele erdähnliche Habitate es in der Milchstraße geben könnte. „Unsere Berechnungen zeigen, dass es möglicherweise nur mehrere tausend bis hunderttausend geeignete Planeten gibt, die potenziell komplexes Leben beherbergen könnten“, so der Erstautor der Studie, Manuel Scherf. Das bedeutet, dass die Erde möglicherweise ein extrem seltener Ort im Universum ist.

Die Zukunft der Astrobiologie

Mit Missionen wie der ESA-Mission PLATO, die 2027 starten soll, werden Wissenschaftler in der Lage sein, eine Million sonnenähnliche Sterne nach erdähnlichen Planeten zu durchsuchen. PLATO wird entscheidende Daten liefern, um herauszufinden, ob diese neuen Welten lebensfreundlich sind. In Verbindung mit der geplanten LIFE-Mission, die die Atmosphären dieser Planeten untersuchen soll, werden diese Forschungen die Suche nach außerirdischem Leben revolutionieren und unser Verständnis des Lebens im Universum maßgeblich erweitern.