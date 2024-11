Militärische Allerseelenfeier am Friedhof Annabichl

Am Montag fand die traditionelle Allerseelenfeier am Friedhof Klagenfurt-Annabichl statt.

Kärntens Militärkommandant Philipp Eder sprach in seiner Rede von den Notwendigkeiten eines Bundesheeres, das auf die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft vorbereitet ist. „Millionen von Soldaten sind in den beiden Weltkriegen gestorben. Wenn wir unsere Lehren aus diesen Kriegen ziehen wollen, dann müssen wir uns fragen: Haben wir die richtigen Instrumente, ist die Ausbildungsdauer unserer Soldaten lange genug, wie sieht es mit der Ausrüstung des Bundesheeres aus? Als militärisch Verantwortliche müssen wir immer wieder darauf hinweisen, wo es Mängel gibt und wo es entsprechende Mittel benötigt. […]“, so Eder.

Gedenkminute für verstorbenen Soldaten

Im Rahmen einer Gedenkminute wurde ebenso jenem Grundwehrdiener gedacht, der vor Kurzem durch einen Schussvorfall in der Türk-Kaserne ums Leben gekommen ist – mehr dazu unter: Soldat tot: Junger Rekrut im Krankenhaus verstorben. An der Allerseelenfeier nahmen unter anderen auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) teil.