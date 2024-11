Krankenstände: Über 10.000 Kärntner müssen derzeit das Bett hüten

Die Statistik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sorgt zumindest teilweise für Aufatmen. Lediglich 10.394 Kärntner waren in der 44. Kalenderwoche aufgrund von Grippe und Co. krankgeschrieben. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es noch 12.651. Die meisten von ihnen leiden unter grippalen Infekten. Nur die wenigsten müssen aufgrund des Coronavirus oder der „echten Grippe“ das Bett hüten. Auch österreichweit sind die Zahl der Erkrankungen im Sinkflug. Während der ÖGK in der 43. Kalenderwoche noch 273.070 Krankmeldungen vorlagen, sind es aktuell nur noch 225.467.

Fühlst du dich aktuell krank? Ja, da bahnt sich etwas an. Ja, ich liege mit Grippe im Bett. Nein, zum Glück kerngesund! Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Impf-Appell

Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, appelliert dennoch weiter, sich impfen zu lassen: „Der November ist ein guter Zeitpunkt, um sich gegen Grippe impfen zu lassen – noch rechtzeitig vor dem Start der Grippewelle.“ Empfohlen wird die Grippe-Impfung vor allem Risikogruppen, wie etwa Personen ab 60 Jahren, Schwangeren oder Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko.