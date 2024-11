Ohne Seilbahnen keine Jobs: Skisport sichert fast 7.000 Arbeitsplätze

Der steirische Wintertourismus steht und fällt mit den Seilbahnen: Eine aktuelle Studie des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung (IWS) der WKO Steiermark zeigt, wie tief die Seilbahnbranche in die regionale Wirtschaft verwoben ist. Ob Gastronomie, Sportartikelhandel oder Hotellerie – das jährliche Plus an Wertschöpfung durch den Skitourismus beläuft sich auf satte 420 Millionen Euro.

„Ohne Seilbahnen würde das alles nicht existieren“

„Ohne Seilbahnen würde das alles nicht existieren“, betont Johann Spreitzhofer, Obmann für Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKO Steiermark. Insgesamt 2,5 Millionen Übernachtungen hängen direkt vom Skitourismus ab, was den Seilbahnen den Status eines zentralen Wirtschaftsmotors im Bundesland verschafft. In der Saison 2023/24 sorgten 3,7 Millionen „Skier Days“, also erstmalige Skieintritte, für Bewegung auf den Pisten – und in der Wirtschaft.

Skifahren als Jobmotor und Umsatztreiber

Rund 1.300 Menschen arbeiten direkt für die Seilbahnen in der Steiermark, und weitere 6.900 Arbeitsplätze in Tourismus und Handel sind mit der Branche verbunden. Auch im Sportartikelhandel ist der Einfluss spürbar: „Rund 100 Millionen Euro an Umsatzerlösen im steirischen Sportartikelhandel stehen mit dem Motiv ‚Skifahren‘ in Verbindung,“ erklärt Harald Scherz, Obmann-Stellvertreter für den Handel mit Mode und Freizeitartikeln. Sportgeschäfte profitieren enorm von der Nachfrage an Wintersportartikeln, vor allem in den Monaten Januar bis März, die bis zu 60 Prozent des Jahresumsatzes generieren.

©Lunghammer (v.l.): Studienautor Robert Steinegger (IWS), Seilbahnen-Obmann Fabrice Giradoni, Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, Sporthandel-Obmann-Stv. Harald Scherz und Hans Spreitzhofer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft.

Investitionen sorgen für Schneeballeffekt in der Wirtschaft

Die Studie hebt auch hervor, wie sich Investitionen der Seilbahnunternehmen über andere Branchen auswirken. 105 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in die Instandhaltung und den Ausbau der Anlagen – Geld, das unter anderem den Maschinenbau, Baugewerbe und Dienstleistungssektor stärkt. Studienautor Robert Steinegger erläutert: „Die Seilbahnwirtschaft entfaltet ihre Strahlkraft über viele Branchen hinweg und wirkt daher als Stabilisator.“

Nachwuchsförderung und Förderungen für die Zukunft

In den 75 steirischen Skischulen lernen jährlich etwa 40.000 Kinder das Skifahren, was dem Skinachwuchs und der gesamten Sportkultur zugutekommt. Dazu fördert das Land Steiermark den Wintertourismus durch Projekte wie die Initiative „Hochweiß“ – eine Qualitätsinitiative, die kleinen und mittleren Skigebieten zugutekommt. „Die heimischen Seilbahnunternehmen sind ein zentraler Wirtschaftsfaktor in unserem Bundesland und sorgen für große Wertschöpfung,“ so Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).