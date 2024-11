Transportunternehmen aus Wernberg in Konkurs

Über das Vermögen der "LM trans GmbH" aus Wernberg wurde am 4. November 2024 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Über das Vermögen der "LM trans GmbH" aus Wernberg wurde am 4. November 2024 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Über das Vermögen der „LM trans GmbH“ aus Wernberg wurde am 4. November 2024 ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Transportunternehmen war schwerpunktmäßig in Zusammenarbeit mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für diverse Betriebe in ganz Österreich tätig. Jedoch hätten die ÖBB Teuerungen vorgenommen, welche die Wernberger Firma wiederum nicht mehr an die Kunden weiterleiten konnte. „Die Kunden haben höhere Preise nicht akzeptiert, dadurch ist das Unternehmen in Schieflage geraten“, heißt es seitens des Kreditschutzverbandes von 1870.

Schulden in Höhe von 148.000 Euro

Die Passiva betragen 167.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von rund 19.000 Euro. Daraus ergibt sich vermögensrechtliche Überschuldung in Höhe von 148.000 Euro. Das Unternehmen ist bereits geschlossen. Eine Betriebsfortführung wird nicht angestrebt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 2. Dezember 2024 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Bernhard Hundegger bestellt.