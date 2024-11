Klimabonus 2025: Auszahlung wird weiter heiß diskutiert

„Die CO2-Bepreisung war ein Kernstück der ökosozialen Steuerreform der schwarz-grünen Bundesregierung. Die geschätzten Einnahmen von 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro fließen als Klimabonus an die Bürger und Bürgerinnen zurück. Der Klimabonus ist aktuell weder treffsicher noch sozial gerecht“, sagt der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gegenüber der TT am Montag (4. November 2024). Er spricht von „Almosen“ vom Staat, den die Menschen nicht benötigen würden. Anders sieht es die Nationalrätin Barbara Neßler (GRÜNE) und spricht von einem Griff in den „populistischen Zauberhut. Er sollte zumindest die Ehrlichkeit besitzen und dazusagen, dass er für eine Steuererhöhung durch die Hintertür ist.“

Im letzten Monat gab es bereits viele laute Stimmen die den Klimabonus in Frage stellten, 5 Minuten berichtete: Klimabonus-Aus? Deshalb könnte umstrittener Bonus vor dem Ende stehen. Der Hintergrund für die mögliche Abschaffung des Klimabonus dürfte dabei die wirtschaftliche Lage sein, in der sich Österreich befindet. ARBÖ-Präsident Peter Rezar kritisiert die Vorschläge zur Streichung des Klimabonus: “ In Diskussionen sind bereits die Abschaffung des Klimabonus, der die CO2-Steuer eigentlich kompensieren soll, oder die Streichung des Dieselprivilegs, was Pendler, Landwirte und auch das Transportgewerbe hart treffen würde, genannt worden.“ Ähnlich sieht es das Netzwerk Armutskonferenz: „Die ärmere Hälfte der Bevölkerung muss den Klimabonus weiter als Entlastungsmaßnahme bekommen. Die Belastung einkommensschwächerer Haushalte durch die CO2-Besteuerung könnte aber mit einem einkommensabhängigen Klimabonus ausgeglichen werden.“

Im Schnitt beträgt der Klimabonus in Kärnten 240 Euro, in der Steiermark 231 Euro und der höchste mit 253 Euro geht statistisch gesehen ins Burgenland. Die Auszahlung des Klimabonus 2024 hat bereits begonnen und wird bis zum Frühjahr 2025 andauern. Bis Februar 2025 bekommen noch diejenigen, die zum Beispiel erst ermittelt werden müssen, den Bonus. Wer an welchem Hauptwohnsitz am längsten gewohnt hat und wie hoch der zustehende Regionalausgleich ist, sind zum Beispiel Gründe für ein längeres Warten. Wie es mit dem Klimabonus danach weitergehen wird, ist aktuell also noch in Schwebe. Sollte dieser nochmals ausgezahlt werden, darf davon ausgegangen werden, dass Aufgrund der höheren CO2-Steuer im Jahr 2025, auch der Bonus ansteigen könnte. Am 6. November findet die LandesfinanzreferentInnen-Konferenz in Linz statt. Die weitere Auszahlung des Klimabouns wird sicherlich eines der großen Themen der Konferenz sein.

Häufig gestellte Fragen: Klimabonus 2024 Wofür ist der Klimabonus? Über diese CO2-Steuer soll Energie in Österreich versteuert und so ein Anreiz geschaffen werden, weniger CO2 auszustoßen. Das Geld, das dadurch eingenommen wird, wird als Klimabonus direkt an die Menschen umverteilt. Mit dem Klimabonus wurde somit durch die Bundesregierung eine Art Ausgleich für die CO2-Bepreisung geschaffen. Wer bekommt den Klimabonus? Alle. Den Klimabonus bekommen alle Menschen, die ihren Hauptwohnsitz im Anspruchsjahr für mindestens sechs Monate in Österreich haben — unabhängig von Staatsbürgerschaft und Alter. Nicht-österreichische Staatsbürger:innen benötigen einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Wie hoch fällt der Klimabonus aus? 45€, 195€, 245€ oder 290€. Das ist vom Hauptwohnsitz und der örtlichen Infrastruktur abhängig. Kinder bekommen die Hälfte und mobilitätseingeschränkte Personen immer 290€. Wann wird der nächste Klimabonus 2025 ausgezahlt? Das wird aktuell diskutiert. Auf Grund der wirtschaftlichen Situation, wird derzeit sogar über die Abschaffung des Klimabonus debattiert.

