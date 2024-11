Wetterberichte „alles andere als interessant“: Woran das liegt

Eine Omega-Lage bestimmt derzeit das Wetter in Österreich. Das bedeutet auch, dass es in den kommenden Tagen nicht gerade viel Abwechslung geben wird. Das veranlasst auch die „Wetterlounge“ auf Facebook zu der Aussage, die Wetterberichte seien aktuell „alles andere als interessant“.

Was ist eine Omega-Lage? Die Omega-Lage bezeichnet gemeinhin eine Wetterlage, die ein großes und meist sehr stabiles Hochdruckgebiet darstellt, das von zwei Höhentiefs flankiert ist. Den Namen hat es vom griechischen Buchstaben „Omega“, dem das Gebilde ähnelt.

„Ein Tief westlich, ein Tief östlich“

Eine Änderung im vorherrschenden Wetter zeichnet sich in den nächsten zehn Tagen nämlich weiter nicht ab. Durch die Wetterlage, in der sich Österreich befindet, wird der Niederschlag rund um Mitteleuropa herum geführt. „Auf der Druckkarte sehen wir ein Tief westlich von uns und ein Tief östlich von uns, diese Tiefs sind für dieses anhaltende, ruhige Wetter verantwortlich“, so die Wetterlounge.

Kaum Niederschlag, gleichbleibende Temperaturen

Auch die „österreichische Unwetterzentrale“ (UWZ) schreibt von diesem Phänomen. „Innerhalb der nächsten zehn Tage ändert sich kaum etwas am ruhigen Hochdruckwetter“, so die Meteorlogen auf Facebook. Auf ihrer Website gehen sie da noch etwas Detail und erklären, dass einerseits kaum Niederschlag zu erwarten ist, andererseits auch die Temperaturen vor allem auf den Bergen „auf einem außergewöhnlich milden Niveau“ verharren. „In den Tal- und Beckenlagen sowie generell in den Niederungen haben hingegen Inversionen, Nebel und Hochnebel die Oberhand“, so die Experten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 15:45 Uhr aktualisiert