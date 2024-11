Cool: Der Gesundheitstag im Südpark Klagenfurt findet bald statt

Am 14. November von 9 bis 16 Uhr verwandelt sich das 1. Obergeschoss des Südparks Klagenfurt in einen Ort voller Gesundheit und Inspiration!

Veröffentlicht am 4. November 2024, 15:49 / ©Montage: Südpark Klagenfurt/Canva Pro

Am Donnerstag, dem 14. November, von 9 bis 16 Uhr findet im 1. Obergeschoss des Südparks Klagenfurt ein besonderes Ereignis statt: der Gesundheitstag, der ganz im Zeichen von Gesundheit und Wohlbefinden steht. „Unser Ziel ist es, den Besuchern einen umfassenden Einblick in verschiedene Aspekte der Gesundheit zu bieten“, erklärt Heinz Achatz, Centermanager des Südparks gegenüber 5 Minuten.

Vielzahl an Ständen und Angeboten

Besucher erwartet eine Vielzahl an Ständen und Angeboten, die umfassend über Themen wie Blutzucker, Pflege, Therapie, Hören und vieles mehr informieren. „Es ist uns wichtig, dass die Menschen hier nicht nur Informationen sammeln, sondern auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen“, betont Achatz weiter.

Vielfältiges Teilnehmerfeld

Eine breite Palette von Institutionen und Unternehmen präsentiert sich beim Gesundheitstag:

Österreichische Krebshilfe : Informationen und Beratung rund um das Thema Krebsprävention und -früherkennung.

: Informationen und Beratung rund um das Thema Krebsprävention und -früherkennung. OptimaMed : Expertenwissen zu Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten.

: Expertenwissen zu Therapie- und Rehabilitationsmöglichkeiten. Forum besser hören : Beratung zu Hörgeräten und -tests.

: Beratung zu Hörgeräten und -tests. Belladonna Frauenberatung : Unterstützung und Information zu frauenspezifischen Gesundheitsthemen.

: Unterstützung und Information zu frauenspezifischen Gesundheitsthemen. AVS : Pflegeberatung und Gesundheitsangebote.

: Pflegeberatung und Gesundheitsangebote. Herzverband : Der kleine, aber engagierte Verein bereichert die Veranstaltung mit Informationen zur Herzgesundheit.

: Der kleine, aber engagierte Verein bereichert die Veranstaltung mit Informationen zur Herzgesundheit. Robert Franz Shop Feldkirchen : Der bekannte Anbieter für Naturprodukte gibt Einblicke in seine breite Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und bietet vor Ort Kostproben an.

: Der bekannte Anbieter für Naturprodukte gibt Einblicke in seine breite Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln und bietet vor Ort Kostproben an. Dr. Werner Dorfinger : Medizinische Beratung und Gesundheitsinformationen.

: Medizinische Beratung und Gesundheitsinformationen. KABEG : Informationen und Einblicke in die Leistungen der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft.

: Informationen und Einblicke in die Leistungen der Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft. Rotes Kreuz: Informiert über wichtige Maßnahmen der Ersten Hilfe und führt eine Blutspendeaktion durch.

Rotes Kreuz: Blutspendeaktion vor Ort

Ein Highlight des Gesundheitstags ist der Blutspendebus des Roten Kreuzes. „Jeder von uns kann in die Situation kommen, eine Blutkonserve zu benötigen – sei es bei Unfällen, Operationen, schweren Erkrankungen oder Geburten“, heißt es von Melanie Reiter, Pressesprecherin des Roten Kreuzes auf Anfrage von 5 Minuten. In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve benötigt, insgesamt bis zu 350.000 Stück pro Jahr. Blut ist im Notfall durch nichts zu ersetzen und hat eine Haltbarkeit von nur 42 Tagen. „Um die Versorgung mit Blutkonserven zu gewährleisten, brauchen wir Menschen mit Herz, die sich durch die freiwillige und unentgeltliche Blutspende engagieren“, betont Rotkreuz-Präsident Martin Pirz. Bei der Blutspende werden etwa 450 Milliliter Blut entnommen, und der gesamte Vorgang, inklusive Ruhepause und kleinem Imbiss, dauert rund eine halbe Stunde.

Wer darf Blut spenden – und wie oft? Blut spenden können alle gesunden Frauen und Männer ab dem Alter von 18 Jahren. Frauen und Männer können alle acht Wochen, Frauen vier- bis fünfmal jährlich, Männer sechsmal jährlich Blut spenden. Zur Blutspende ist ein Lichtbildausweis mitzunehmen.

©Rotes Kreuz Ein Highlight des Gesundheitstags ist der Blutspendebus des Roten Kreuzes.

Natürliche Gesundheit im Fokus

Daniel und Stefanie vom Robert Franz Shop Feldkirchen sind ebenfalls neben dem Robert-Franz-Automaten im Südpark vertreten und präsentieren eine Auswahl an Naturprodukten zur Verkostung. „Robert Franz, der Experte für natürliche Gesundheit, bietet gesundheitsbewussten Menschen eine Vielzahl an Nahrungsergänzungen und Naturprodukten an. Er informiert über die positiven Wirkungen von natürlichen Produkten und gibt Tipps zur präventiven Gesundheitsförderung. Der Robert Franz Shop Feldkirchen bietet den Besuchern der Gesundheitstage im Südpark Klagenfurt die Möglichkeit, einige dieser Naturprodukte zu verkosten“, heißt es von Daniel und Stefanie auf Anfrage von 5 Minuten.

©Robert Franz Shop Feldkirchen Daniel und Stefanie vom Robert Franz Shop Feldkirchen sind ebenfalls neben dem Robert-Franz-Automaten im Südpark vertreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 15:59 Uhr aktualisiert