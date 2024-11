Deine Zukunft im Tourismus: Informationsveranstaltung an der KTS Villach

Am Dienstag, den 12. November 2024, öffnet die Kärntner Tourismusschule (KTS) von 15 bis 18 Uhr ihre Türen für alle, die sich für eine Ausbildung im Bereich Tourismus interessieren. In einem spannenden und informativen Rahmen wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, sich über die verschiedenen Ausbildungswege und Angebote der Schule zu informieren.

Kulinarische Highlights und interaktive Erlebnisse

Das Event findet in der Rundbar der KTS statt und bietet ein vielfältiges Programm, das nicht nur informativ, sondern auch genussvoll ist. Die Besucher können sich auf Showcooking und einen Streetfood-Markt freuen, wo kreative Barista- und alkoholfreie Cocktailkreationen präsentiert werden. Diese kulinarischen Köstlichkeiten sind nicht nur ein Gaumenschmaus, sondern auch ein Blick in die praktische Ausbildung der angehenden Tourismusprofis.

Höhere Lehranstalt für Tourismus

Der Hauptfokus der Veranstaltung liegt auf der Vorstellung der fünfjährigen Höheren Lehranstalt für Tourismus, die mit der Matura abschließt. Hier haben die Besucher die Gelegenheit, mehr über die verschiedenen Schwerpunkte zu erfahren. Besonders interessant ist der Stand „Hotelmanagement mit IT“, an dem Schüler ihre Erfahrungen und das Thema „Entrepreneurship“ präsentieren. Zudem werden die Produkte der aktuellen Junior Companies vorgestellt, die Einblicke in praktische Unternehmensgründung geben.

Internationalität und Sprachen

Ein weiterer spannender Bereich der KTS ist der Zweig „Internationales Tourismusmanagement“. Hier wird die internationale Ausrichtung großgeschrieben, mit drei unterrichteten Sprachen und Englisch als Arbeitssprache in zahlreichen Fächern. Das Erasmus+ Programm ermöglicht Praktika in ganz Europa und bietet den Schülern eine wertvolle internationale Erfahrung.

Neu und einzigartig: Tourismus und Pferdewirtschaft

Für Pferdeliebhaber gibt es an der KTS eine ganz besondere Ausbildung, den Zweig „Tourismus und Pferdewirtschaft“. Dieser jüngste und österreichweit einzigartige Studiengang richtet sich an alle, die ihre Leidenschaft für den Pferdesport mit einer fundierten Tourismusausbildung kombinieren möchten. Diese einzigartige Verbindung eröffnet zahlreiche Karrierewege im Tourismussektor und im Pferdesport.

Kurzstudium für Aufsteiger, Kolleg für Tourismus

An einem eigenen Stand informiert das Kolleg über das praxisnahe Kurzstudium „Kolleg für Tourismus – 5-Sterne Management ALL INCLUSIVE“. In nur vier Semestern erwerben die Absolventen fundiertes Praxis-, Sprach- und Management-Know-how sowie die Gewerbeberechtigung, die ihnen den Einstieg in spannende Berufe in der Hotellerie, Gastronomie oder bei Reiseveranstaltern ermöglicht. Wer nach dem Kolleg noch weiter studieren möchte, kann seine Ausbildung an Partner-Fachhochschulen und Universitäten in nur 1 bis 1,5 Jahren mit einem Bachelor-Abschluss upgraden.

Einladung an alle Interessierten

Herzlich eingeladen sind alle, die sich für eine Ausbildung in der fünfjährigen HLT oder im Kolleg interessieren. Das Event bietet eine großartige Gelegenheit, die KTS-Familie kennenzulernen und sich mit aktuellen Schülern und Ehemaligen auszutauschen, die in den unterschiedlichsten Branchen erfolgreich sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der KTS.