Bluttat im Mühlviertel: Obduktion des Amok-Jägers bestätigt Vermutungen

Nach der Obduktion des mutmaßlichen Doppelmörders Roland D., der im Verdacht steht, im Mühlviertel zwei Menschen erschossen zu haben, ist die Todesursache nun geklärt. Die Staatsanwaltschaft Linz teilte am Montag mit, dass sich der 56-Jährige selbst das Leben nahm. Wann genau der Suizid* stattfand, konnte die Obduktion jedoch nicht feststellen.

Ausnahmezustand im Mühlviertel

Nach der tödlichen Attacke auf den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau, Franz Hofer, und einen ehemaligen Jagdleiter herrschte tagelang Anspannung im Mühlviertel. Erst nach der Entdeckung der Leiche des Verdächtigen, tief im Wald des Bezirks Rohrbach, konnten die Behörden Entwarnung geben. Der Ausnahmezustand, der fünf Tage lang die Region in Atem hielt, scheint nun langsam einer gewissen Ruhe zu weichen.

Fluchtauto gab Rätsel auf

Der Fund des Fluchtwagens von Roland D. in der Nähe des ersten Tatorts, an dem Hofer ermordet wurde, warf neue Fragen auf. Die Polizei entdeckte das Fahrzeug am Freitag, dem 1. November, und vermutet, dass es in der Nacht zuvor abgestellt wurde. Hinweise von Anwohnern führten die Ermittler schließlich zu dem Wagen, der zunächst nicht aufzufinden war. Wenige Stunden nach dem Autowrack entdeckten die Beamten auch die Langwaffe des Verdächtigen, und schließlich am Samstag seine Leiche im Wald. Mehr dazu in: Amok-Jäger tot in Waldstück aufgefunden.

Motiv bleibt im Dunkeln

Obwohl die Todesumstände geklärt sind, gibt das Tatmotiv den Ermittlern weiterhin Rätsel auf. Die Spur deutet in Richtung eines Konflikts um das Jagdrecht, denn sowohl Roland D. als auch die beiden Opfer waren Jäger. Berichten zufolge gab es in der Vergangenheit mehrfach Beschwerden über das Verhalten des Verdächtigen, unter anderem wegen unwaidmännischen Umgangs mit Wild.

Erneute Anzeige kurz vor den Taten

Kurz vor dem Doppelmord war erneut eine Anzeige gegen Roland D. eingereicht worden, angeblich wegen einer unerlaubten Fütterung. In Folge wurde die Futterstelle geräumt. Am Tag der Tat, dem 28. Oktober 2024, nahm sich der Verdächtige Urlaub und verschwand bald darauf. Ob die Anzeige der Auslöser für seine Taten war, bleibt unklar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Linz sind weiterhin im Gange. (APA/red. 4. 11. 2024)