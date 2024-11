SPÃ–-Streit eskaliert: Roland FuÃŸi verlangt juristische KlÃ¤rung

Veröffentlicht am 4. November 2024, 17:49 / ©APA/HANS KLAUS TECHT

Der PR-Berater und Aktivist Rudolf Fußi strebt eine Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz an. Um dieses Ziel zu erreichen, sammelt er Unterstützungserklärungen von Parteimitgliedern und behauptet, bereits rund 10.000 der erforderlichen 14.000 Unterschriften zusammen zu haben. Wenn er diese Stimmenanzahl erreicht und die Unterstützung aus mindestens vier Bundesländern nachweisen kann, käme es zu einer Wahl gegen den amtierenden Parteichef Andreas Babler.

Die Unterschriftenfrage: Vertrauen oder Zweifel?

Die bisherigen Angaben zur Anzahl der gesammelten Unterschriften sind jedoch schwer nachzuvollziehen, da sie noch keiner unabhängigen Prüfung unterzogen wurden. Fußi gibt an, dass er seine bisher gesammelten Stimmen gerne zur Validierung an die Wahlkommission der SPÖ übermitteln würde. Dies würde sicherstellen, dass die Erklärungen tatsächlich von SPÖ-Mitgliedern stammen. Die SPÖ selbst fordert jedoch, dass Fußi alle Unterschriften gesammelt und erst dann gebündelt abgibt. Gleichzeitig äußerte die SPÖ Zweifel an der Genauigkeit von Fußis bisher veröffentlichten Zahlen.

Überprüfung der Unterschriften: Fußi schlägt zurück

Um auf die fortwährenden Zweifel zu reagieren, greift Fußi nun zu juristischen Mitteln. Gegenüber der SPÖ-Parteizentrale, auch bekannt als Löwelstraße, geht er anwaltlich vor, um eine fortlaufende Überprüfung der Unterschriften durchzusetzen. Er sieht dies als einzigen Weg, um die Authentizität der Stimmen zu bestätigen und eventuelle Missverständnisse zu beseitigen. Laut Fußi wird die rechtliche Auseinandersetzung in Kürze offiziell gemacht und die Schritte veröffentlicht.

Auf der Suche nach Klarheit: Technische Überprüfung der Stimmen

Parallel zu den juristischen Schritten hat Fußi auf eigene Kosten eine technische Lösung in Auftrag gegeben, die eine gesetzeskonforme Überprüfung der SPÖ-Mitgliedschaften der Unterzeichner ermöglichen soll. Diese Schnittstelle soll sicherstellen, dass die gesammelten Stimmen ausschließlich von SPÖ-Mitgliedern stammen. Fußi möchte damit seine Transparenz erhöhen und Zweifel an der Gültigkeit der Unterstützungserklärungen ausräumen.

Fußis Strategiewechsel: Frischer Wind in der SPÖ-Führung?

Der Konflikt zwischen Fußi und der Bundesgeschäftsführung der SPÖ spitzt sich weiter zu. Fußi empfiehlt, dass die SPÖ-Geschäftsführung personelle Änderungen in den Führungsreihen für künftige Verhandlungen in Betracht zieht sollte. So schlägt er vor, Sandra Breiteneder aus der Führung zurückzuziehen und durch den erfahrenen Klubdirektor Joachim Preiss sowie Christopher Berka zu ersetzen. Als strategische Unterstützung nennt Fußi Sigrid Rosenberger und Luca Kaiser, Sohn des Landeshauptmanns von Kärnten, Peter Kaiser. Diese Empfehlung ist laut Fußi nicht mit den genannten Personen abgesprochen, sondern beruht auf seiner Einschätzung ihrer Qualifikationen, wie Medien berichten.