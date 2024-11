Villacher Pizzeria muss jetzt schließen: Das ist der Grund

Die Pizzeria Nuovo Italia in Villach muss aus Kostengründen schließen.

Die Pizzeria Nuovo Italia in Villach muss aus Kostengründen schließen.

Veröffentlicht am 4. November 2024, 18:02 / ©Vincent Rivaud/Pexels

Aus dem ehemaligen Lokal „Da Mario“ in der Maria-Gailer-Straße in Villach wurde das „Nuova Italia“. Heute wurde vom Betreiber, Alberto Murtezani, gegenüber 5 Minuten erklärt, dass die Pizzeria aus Kostengründen geschlossen bleiben muss.

„Wir haben heute zugesperrt“

„Wir haben heute zugesperrt … freuen uns aber auf Gäste, die uns in unserem Hauptlokal in Viktring besuchen kommen. Wir danken unseren Gästen, die uns bis zum Schluss treu geblieben sind“, sagt Murtezani. Das Restaurant in Klagenfurt, bei den Treimischer Teichen, heißt auch Nuova Italia.

©KK Das Hauptlokal von Alberto Murtezani in Viktring bleibt natürlich für euch geöffnet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 18:54 Uhr aktualisiert