„KinderrechteWoche“: Steirische Politik setzt sich für die Jüngsten ein

Inmitten globaler Krisen wie dem Klimawandel und wirtschaftlichen Turbulenzen, die besonders Kinder und Jugendliche belasten, wird die Bedeutung der Kinderrechte erneut in den Fokus gerückt. Anlässlich der Steirischen „KinderrechteWoche“, die rund um den 20. November, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, stattfindet, haben wichtige Vertreter aus Politik und Gesellschaft ihre Stimmen erhoben.

„Unsere Jüngsten sind unsere Zukunft“

Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP), die gemeinsam mit Graz-Bürgermeisterin Elke Kahr, Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP), der Kinder- und Jugendanwältin Denise Schiffrer-Barac und Stadtrat Kurt Hohensinner die Programmpräsentation im Medienzentrum Steiermark leitete, betont: „Unsere Jüngsten sind unsere Zukunft. Daher sind die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein Herzensanliegen für mich und ein Maßstab für zukunftsorientierte Politik.“

Ein starkes Programm für die Kinderrechte

Die „KinderrechteWoche“ bietet eine Vielzahl an Veranstaltungen, die darauf abzielen, Kinder und Jugendliche zu empowern. Dazu zählen die Gala „TrauDi! – Der steirische Kinderrechtepreis“ am 15. November im Steiermarkhof und der Kinderrechte Song Contest am 20. November in der Straßengler Halle. „Wir Erwachsenen tragen Verantwortung gegenüber der nächsten Generation. Die Kinderrechtewoche soll uns daran erinnern, diese Verantwortung stets wahrzunehmen und aktiv umzusetzen“, so Schmiedtbauer weiter.

©Oliver Wolf/ Land Steiermark Landesrätin Simone Schmiedtbauer (M.) mit Stadtrat Kurt Hohensinner, Bürgermeisterin Elke Kahr, Landtagspräsidentin Manuela Khom, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Steiermark Denise Schiffrer-Barac(v.l.)

„Kindeswohl nimmt eine Sonderstellung im System der Kinderrechte ein“

Denise Schiffrer-Barac hebt hervor: „Das Kindeswohl nimmt eine Sonderstellung im System der Kinderrechte ein. Es garantiert jedem Kind, dass alle Rechte der UN-Kinderrechtskonvention uneingeschränkt gewährleistet werden.“ Der Fokus liegt darauf, dass Kinder in einem förderlichen Umfeld aufwachsen, um sich bestmöglich zu entfalten.

„Kinder sind die Zukunft unserer Stadt“

Landtagspräsidentin Manuela Khom unterstreicht: „Die Steirische KinderrechteWoche erinnert uns Jahr für Jahr daran, wie wichtig es ist, die Rechte von Kindern und Jugendlichen ins Zentrum unseres Handelns zu stellen.“ Auch in diesem Jahr werden Workshops im Landhaus organisiert, um die Kinderrechte aktiv zu thematisieren. Graz-Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) ergänzt: „Viele junge Menschen haben das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft keinen Platz für sie gibt. Ihnen Halt und Selbstvertrauen zu geben, ist ein ganz wichtiges Ziel.“ Stadtrat Kurt Hohensinner stellt klar: „Kinder sind die Zukunft unserer Stadt, sie sind unser kostbarstes Gut, ihre Sicherheit und ihr Wohlbefinden stehen an erster Stelle.“