Nachruf: Emotionales Tagebuch zeigt letzte Wochen von Familienvater

Bubi Wieser ist an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung verstorben. Seine Frau hat in den Monaten vor seinem Tod Tagebuch geführt.

Bubi Wieser ist an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung verstorben. Seine Frau hat in den Monaten vor seinem Tod Tagebuch geführt.

„Zunächst sah alles gut aus, auch ein passender Stammzellspender war gefunden“, erinnert sich der Verein „Geben für Leben“. Bubi Wieser, Familienvater aus der Steiermark, war nämlich an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt. Doch dann kam der Schock, der Steirer verstarb noch vor der geplanten Stammzellspende am 19. September im Alter von 63 Jahren an der heimtückischen Krankheit.

Wer ist der Verein „Geben für Leben“? Bei „Geben für Leben“ handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein in Vorarlberg, dessen Ziel es ist, lebensrettende Stammzellspender für an Leukämie erkrankte Menschen zu finden, erklärt man auf der hauseigenen Website.

Kranzspende bringt über 5.000 Euro für „Geben für Leben“

Zudem hat die Familie eine Kranzspende an den Verein „Geben für Leben“ organisiert – insgesamt kamen dabei 5.450 Euro zusammen. Ziel dabei war es „einer anderen Familie dieses schwere Schicksal ersparen zu können und ihr Hoffnung zu schenken“, erklärt der Verein. Während der Zeit im Krankenhaus hat die Familie übrigens Tagebuch geführt und so die letzten Wochen und Monate des Familienvaters schriftlich festgehalten. Der 5 Minuten-Redaktion liegt dieses Tagebuch vor.

„Ohne Vorwarnung, aus dem Nichts…“

„Von einem Moment auf den anderen änderte sich unser Leben.“ Mit diesen Worten startet das Tagebuch am 22. April 2024. An diesem Tag hat der Steirer nämlich die Info seiner Ärztin erhalten, er hätte zu viele weiße Blutkörperchen. In den kommenden Tagen stellte sich dann heraus: Bubi Wieser ist an akuter, lymphatischer Leukämie erkrankt. „Ohne Vorwarnung, aus dem Nichts, bekamen wir von ihm Donnerstag Vormittag die Nachricht. Der Schock bei uns war unglaublich, wir konnten es am Anfang gar nicht realisieren“, so seine Frau im Tagebuch.

„Akute, myeloische Leukämie ist auch noch dazugekommen“

Nach einer Woche im Krankenhaus in Graz, wo er die Diagnose bekommen hatte, wurde er nach Leoben überstellt. Viele Chemotherapien folgten, danach noch eine Antikörpertherapie ab Juli. All das habe der Familienvater noch gut vertragen. Doch die nächste Hiobsbotschaft folgte am 16. August: „Akute, myeloische Leukämie ist auch noch dazugekommen.“ Dabei handelt es sich um einen bösartigen Blutkrebs.

Was ist Leukämie? Leukämie ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Im weiteren Sinne gehört es auch zu den Krebserkrankungen und wird häufig auch als Blutkrebs bezeichnet. Charakteristikum der Erkrankung ist eine gesteigerte Bildung von weißen Blutzellen. Es gibt zwei unterschiedliche Arten: akute und chronische Leukämie. Während die chronische Leukämie oft über mehrere Jahre verläuft, ist die akute Leukämie lebensbedrohlich.

„Chemo, Chemo, Chemo“

Nach einem Termin in Graz, wo man am 19. August erfahren hatte, dass es gleich zwei potenzielle Stammzellspender geben würde, folgten wieder „Chemo, Chemo, Chemo“. Seine Frau, die weiter Tagebuch führte, war fast immer mit ihm im Krankenhaus, die letzte Chemotherapie hatte er jedoch nicht gut vertragen und er musste auf die Intensivstation verlegt werden. „Jetzt muss er erst einmal stabil werden und dann kommt erst die Stammzelltransplantation in Graz. Es ist die einzige Chance, die wir haben“, so seine Frau.

„Von diesem Zeitpunkt an war ich immer neben ihm“

Doch so weit kam es leider nicht. Am 17. September ergab ein Schädel-CD bei Bubi Wieser nämlich eine große Einblutung im Kopf. „Wir können nichts mehr für ihn tun“, habe ihr ein Oberarzt gesagt. „Von diesem Zeitpunkt an war ich immer neben ihm.“ Danach haben sich alle von ihm verabschiedet, am Abend des 17. September sei er in eine Art Wachkoma gefallen. Im Beisein seiner Frau ist er dann am Vormittag des 19. September für immer eingeschlafen.

So kannst du an Leukämie Erkrankten helfen

Der Familie ist es nun eben ein Anliegen, anderen Familien weltweit dieses Schicksal zu ersparen. Und tatsächlich kann (fast) jeder dabei helfen. Ist man zwischen 17 und 45 Jahre alt, kann man sich nämlich typisieren lassen und wird zum potenziellen Stammzellspender und damit auch Lebensretter. Dabei veranstaltet der Verein „Geben für Leben“ regelmäßig Typisierungsaktionen, allerdings kann man sich ein Set auch ganz einfach nach Hause liefern lassen – mehr dazu hier.