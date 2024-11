Black Friday 2024 und Black Week: Hier liest du alles zu Tipps und Deals

Schon Tage vorher kommen Shoppingbegeisterte auf Ihre Kosten. Amazon lockt nämlich jetzt mit vielen attraktiven Black Friday-Angeboten. So sind am Montag, dem 4. November 2024, bereist Accessoires mit einem befristeten Angebot der Prime Deals von Minus 51 Prozent zu haben, wie ein schneller Blick von 5 Minuten Österreich zeigt.

Österreichische Post stellt nun auch an Sonntagen zu

Aber auch im stationären Handel werden sich die Rabattaktionen überschlagen und viele Österreicher werden sich im Kaufrausch befinden. Die Post passte sich dieser Situation an: „ Die Österreicher*innen wollen ihre Online-Bestellungen so schnell wie möglich und zu ihren Bedingungen erhalten. Erstmals testen wir deshalb die Paket-Zustellung an Sonntagen. Durch den Start im Oktober sind wir bestens für die Hochsaison rund um Black Friday und Weihnachten gerüstet und unsere Empfänger*innen profitieren von noch höherer Liefergeschwindigkeit “, so Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG. Auch bei Amazon selbst kommt es in der Weihnachtszeit zu einer Änderung.

Black Friday 2024 in Österreich: 7 Tipps für Schnäppchenjäger

Mit guter Vorbereitung und vielen Tricks kannst du die besten Deals für den Shopping-Tag des Jahres 2024 für dich ergattern:

Wunschliste rechtzeitig erstellen: Definitiv die Produkte auf die Wunschliste geben, die du wirklich brauchst oder zu Weihnachten verschenken möchtest. Amazon meldet sich bei dir, wenn die Produkte günstiger werden. Bleib bei dem, was du wirklich brauchst, denn nur so vermeidest du die unterm Strich trotzdem teuren Impulskäufe. Die Wunschliste am besten jetzt schon erstellen. Preise vergleichen: Preissuchmaschinen helfen dir, den Überblick für dein gewünschtes Angebot zu behalten. Vielleicht ist dein Wunschprodukt sogar im stationären Handel am billigsten? Tipp: Prime-Mitglieder werden oft früher als andere Käufer über Rabattaktionen informiert. Und: In den letzten Jahren startete der Black Friday bereits am Donnerstag. Heuer wäre es der 28. November 2024. Aber es gibt noch weitere Vorteile: Gratis-Versand, exklusiven Zugang zu Blitzangeboten. Kein Stress beim Kaufen: Oft sind die Mega-Deals noch am Montag danach erhalten. Der Cyber Monday und die Cyber-Week laden ebenfalls zum Ergattern von Top-Deals ein. Gesamtbudget festlegen: Setze dir eine Grenze, damit dein Einkauf nicht eskaliert und du dich in der besinnlichen Weihnachtszeit ärgern musst. Infos abonnieren: Folge deinem Lieblingshändler oder deinem Online Shop auf Social Media Kanälen oder per Newsletter. Tipp der Profis: Den Newsletter im Dezember einfach wieder abbestellen, um Stress zu sparen. Umtauschrecht: Kommt der Vertrag online oder telefonisch zustande, besteht grundsätzlich ein allgemeines 14-tägiges Rücktrittsrecht.

Wirst du beim Black Friday 2024 einkaufen? Ja. Habe ich fix im Kalender eingetragen. Ich weiß nicht. Mal überlegen. Nein, ich bin kein Fan dieser Rabattschlacht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Black Friday: So viel sparst du wirklich

Um herauszufinden, wie hoch die Ersparnis am Black Friday wirklich war, hat idealo.de von rund 10.000 Produkten aus den 100 beliebtesten Kategorien analysiert und mit ihren Durchschnittspreisen aus Oktober verglichen. Das Ergebnis: 62 Prozent der Produkte waren am Black Friday günstiger als im Vormonat. Allerdings lag die durchschnittliche Ersparnis bei nur 5 Prozent.

Diese Produkte sind 2023 besonders gefragt

Eine brandaktuelle Umfrage vom 4. November 2024 in Deutschland zeigt: 83 Prozent der Deutschen wollen in der „Black Week“ auf Schnäppchenjagd gehen und das Budget der Konsumenten sinkt leicht auf 264 Euro. Besonders beliebt am Black Friday ist immer noch alles, was mit Elektronik zu tun hat. 47 Prozent aller Befragten möchte dafür Geld ausgeben. Ein Drittel will das eingeplante Budget vor allem für Mode und Fashion ausgeben. Viele der Befragten wird zu Weihnachtsgeschenken greifen. Matthew Redfearn, Toys Category Leader bei Amazon: „Die Auswahl der Top Ten Spielzeuge werden vom 29. Oktober bis zum 4. November zu rabattierten Sonderpreisen angeboten.“ Hier geht es zu den Spielzeugtrends 2014. Ab heuer gibt es auch eine neue Attraktion am Wintermarkt. Sie ermöglicht es Kindern in ganz Österreich, kostenlos direkt mit dem Heiligen Nikolaus in Kontakt zu treten.

©Amazon Kinder dürfen am Wintermarkt vorbeischauen und dem Nikolaus die Hand schütteln.

Vorsicht: Darauf musst du beim Black Friday achten

Vorsicht vor fetten Rabatten, denn die „Prozente gehen häufig nicht vom Marktpreis aus, sondern vom meist deutlich höheren Listenpreis“, heißt es seitens der Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer gibt wichtige Tipps für den Black Friday:

Falle nicht darauf rein: Spezialangebote, rasante Countdowns und „streng limitierte“ Verfügbarkeiten gehören zu den Tricks, damit Sie zu schnell und unüberlegt kaufen. Ruhig bleiben! Genauerer Blick: Manche Geschäfte werben mit großen Black Friday-Aktionen, zum Beispiel minus 25 Prozent auf alles, aber dann kommt es: Im Kleingedruckten gibt es aber zahlreiche Ausnahmen und zuhause dann böse Überraschungen. Fake-Shops: Finger weg, wenn dich das Impressum sowie Erfahrungsberichte unsicher machen. Vorauszahlungen vermeiden: Denn manchmal kommen die bezahlten Produkte niemals bei dir an

Häufig gestellte Fragen zum Black Friday 2024: Wann ist der Black Friday 2024? Dieses Jahr fällt der Black Friday auf den 20. November 2024. Die Black Week startet mehrere Tage vorher und die Schnäppchenzeit endet mit der Cyberweek. Wie lange dauert der Black Friday? Meistens startet der Black Friday schon am Donnerstagabend. Offiziell soll der Aktionstag jedoch 24 Stunden lang dauern. Wer macht beim Black Friday mit? Neben zahlreichen Online Händlern machen viele aus dem stationären Handel mit. Ein Preisvergleich lohnt sich immer. Wie ergattere ich die besten Black Friday Deals? Am besten du setzt dir eine Budgetübergrenze, schreibst dir deine Wunschprodukte auf und lässt dich von deinem Händler rechtzeitig zu passenden Angeboten informieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.11.2024 um 20:13 Uhr aktualisiert