102 Sichtungen: Große Spinne verbreitet sich in Österreich immer weiter

In der Steiermark wurden in diesem Jahr bereits 133 Sichtungen der südrussischen Tarantel gemeldet.

In der Steiermark wurden in diesem Jahr bereits 133 Sichtungen der südrussischen Tarantel gemeldet.

Die Sichtungen der Südrussischen Tarantel in der Steiermark nehmen zwar ab, aber die Meldungen gehen weiterhin ein. „Es wird jetzt einfach kälter, und da sieht man sie nicht mehr so häufig. Wenn das Wetter aber ‚günstig‘ bleibt, also sonnig und warm, wird man auch in den nächsten Tagen oder Wochen in der Natur noch vereinzelt die Spinne zu Gesicht bekommen (im Haus ohnehin länger, sollte sie sich dort versteckt halten). Letztes Jahr erreichte uns sogar noch eine Sichtung im Dezember“, erzählt Gernot Neuwirth, Projektleiter des Naturschutzbundes, im Gespräch mit 5 Minuten. Mehr dazu liest du hier: Ekel-Fund in Häusern: Südrussische Tarantel vermehrt gesichtet.

„Beobachtungsnetz ist dichter geworden“

In den letzten zwei Wochen gab es keine neuen Gebiete, in denen die Tarantel beobachtet wurde. „Neue Gebiete haben sich die letzten zwei Wochen nicht erschlossen, aber das Beobachtungsnetz ist dichter geworden in den bekannten Gebieten – und auch das ist eine wichtige wissenschaftliche Erkenntnis. Jede Meldung zählt!“, führt Neuwirth weiter aus.

Was soll ich tun, wenn ich einen südrussische Tarantel entdecke? Der Naturschutzbund empfiehlt, die Spinne in einem Glas oder ähnlichen Behältnis einzufangen und ins Freie zu bringen. Es ist wichtig, die Sichtung mit einem Bild zu dokumentieren und auf der Plattform www.naturbeobachtung.at zu melden, damit Experten diese bestätigen können. Die Art ist vom Aussterben bedroht und sollte geschützt werden.

Hast du Angst vor Spinnen? Ja! Die soll mir auf keinen Fall zu nahe kommen. Nein – warum denn auch. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Ein absolutes ‚Erfolgsjahr'“ für Tarantel-Sichtungen

Aktuelle Zahlen für das Jahr 2024 zeigen, dass insgesamt 133 gültige Meldungen zur Südrussischen Tarantel auf naturbeobachtung.at eingegangen sind. Davon wurden 117 Meldungen mit Bildnachweis erfasst, von denen 102 von Fachleuten eindeutig bestätigt wurden. „Ein absolutes ‚Erfolgsjahr'“, verkündet Neuwirth abschließend.