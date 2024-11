Geheimnisse des Dobratsch enthüllen: Was ist Fakt und was ist Fake?

Die kleine deutsche Kirche am Dobratsch erstrahlt in den sanften Lichtstrahlen der Morgenstunden und verleiht der majestätischen Landschaft eine ganz besondere Atmosphäre.

Veröffentlicht am 4. November 2024, 20:50 / ©Mrsel Arthur

Der Dobratsch, Kärntens erster Naturpark, ist nicht nur für seine beeindruckenden Landschaften bekannt, sondern auch für die Vielzahl an Mythen und Legenden, die sich um ihn ranken. Die Veranstaltung „Fakt oder Fake“ lädt am Donnerstag, 7. November 2024 17.30 bis 19 Uhr im Paracelsussaal des Villacher Rathauses alle Interessierten dazu ein, gemeinsam mit Experten die Wahrheit hinter den geheimnisvollen Geschichten des Dobratsch zu erforschen.

Gipfelkirchen zwischen Legende und Wahrheit

Eine der faszinierendsten Behauptungen, die während der Veranstaltung thematisiert wird, ist die, dass die beiden Gipfelkirchen des Dobratsch die höchstgelegenen Wallfahrtskirchen Europas seien. Doch wie viel Wahrheit steckt in dieser Aussage? Die Teilnehmer sind eingeladen, ihre Meinungen zu äußern und gemeinsam zu diskutieren, um herauszufinden, was an dieser Legende tatsächlich dran ist.

Flakstellungen und ihre geheimnisvolle Vergangenheit

Ein weiteres Thema sind die Gerüchte über die Flakstellungen, die während des Zweiten Weltkriegs auf dem Dobratsch errichtet wurden. Welche Rolle spielten sie im Krieg, und welche Mythen ranken sich um ihre Geschichte? Experten werden Licht ins Dunkel bringen und die Fakten von den Fiktionen trennen.

Brauchtum Kufenstechen

Interessant ist die Untersuchung des Ursprungs des traditionellen Kufenstechens, eines Brauchs, der eng mit der Region verbunden ist. Die Besucher erfahren nicht nur, wie dieser Brauch entstanden ist, sondern auch, welche Geschichten und Legenden damit verbunden sind.

Ein interaktives Erlebnis

„Fakt oder Fake“ verspricht einen spannenden und abwechslungsreichen Abend für alle, die sich für die Geschichte, Bräuche und Geheimnisse des Dobratsch interessieren. Die Veranstaltung fördert den Austausch zwischen Experten und Publikum, sodass jeder die Möglichkeit hat, aktiv an der Diskussion teilzunehmen.