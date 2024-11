Charity Royale 2024: So helfen Streaming-Stars schwerstkranken Kindern

Veröffentlicht am 4. November 2024, 21:33 / ©Florian Rauch

Charity Royale 2024 ist gestartet! In Zusammenarbeit mit willhaben, Veni und Make-A-Wish Österreich setzen sich zahlreiche bekannte Streaming-Stars für schwerstkranke Kinder ein. Vom 1. bis 30. November wird eine Reihe von Streams veranstaltet, um insgesamt 48 Herzenswünsche zu erfüllen. Unter den beteiligten Streamern sind Größen wie Papaplatte, Mahluna, Dhalucard und BastiGHG. Sie werden gemeinsam mit mehr als 30 Community-StreamerInnen während der gesamten 30 Streaming-Tage und bei vier Groß-Events für den guten Zweck gamen.

©Make-A-Wish Österreich Niklas hat dank Charity Royale seinen eigenen Gaming PC erhalten.

Ein ambitioniertes Ziel: 150.000 Euro

Das Ziel für dieses Jahr beträgt 150.000 Euro, was in Anbetracht der Erfolge der vergangenen Jahre als ambitioniert gilt. Charity Royale hat sich seit seiner Gründung zu Österreichs größtem Charity-Event im Bereich Streaming und Gaming entwickelt. In den letzten Jahren konnten beeindruckende 618.497,44 Euro gesammelt werden, um den Herzenswünschen schwerstkranker Kinder nachzukommen.

Rekordspenden im letzten Jahr

Im Jahr 2023 wurde ein Rekordergebnis von 252.855,70 Euro erzielt, was fast das Doppelte des ursprünglichen Ziels von 130.000 Euro darstellt. Franz Vošicky, Chapter Lead Consumer Marketing bei willhaben, betont den unglaublichen Erfolg und die Leidenschaft der deutschsprachigen Streaming-Community. Diese gemeinsame Anstrengung zeigt, wie viel Gutes durch Teamarbeit und Gemeinschaftsgeist möglich ist.

Neues Konzept: Vier Großevents für mehr Vielfalt

Für 2024 hat Charity Royale ein neues Konzept mit vier aufsehenerregenden Großevents statt einem abschließenden Finale eingeführt. Veni, der Twitch-Star, hebt hervor, dass diese Events die Vielfalt der deutschsprachigen Streaming- und Gaming-Community widerspiegeln. Geplant sind ein Minecraft-Event, ein League of Legends-Turnier in Kooperation mit A1 eSports, ein Koch-Event mit bekannten TikTokern und eine Herzenswunsch-Schnitzeljagd durch Wien.

Gemeinsam für einen großartigen Zweck

Die Streaming-Events versprechen spannende Unterhaltung und die Möglichkeit, gemeinsam für einen großartigen Zweck zu kämpfen. Der gesamte Erlös fließt ohne Abzüge direkt an Make-A-Wish Österreich und Make-A-Wish Deutschland, um den 48 Herzenswünschen schwerstkranker Kinder zu entsprechen. (APA/red. 4. 11. 2024)