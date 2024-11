Surfen in Wien: Eröffnung der Donauinsel-Welle steht bevor

Nach jahrelangem Warten und intensiver Planung eröffnet am 7. November Wiens erste Flusswelle für Surfer. Diese wurde in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) in der Vienna-Wassersports-Arena im Süden der Donauinsel bei der Steinspornbrücke realisiert.

Anspruchsvolle Bedingungen für erfahrene Surfer

Die neue Welle richtet sich vorerst ausschließlich an erfahrene Surfer. Um die Welle nutzen zu dürfen, müssen Surfer mindestens 16 Jahre alt sein und ein gewisses Maß an Erfahrung mitbringen. Helm und Schwimmweste sind obligatorisch. Ein Verleih für das benötigte Equipment wie Neoprenanzug und Surfbrett wird vor Ort nicht angeboten.

Surfen nur zu festen Zeiten und mit Voranmeldung

Die Surfanlage ist nur von Donnerstag bis Sonntag und zu bestimmten Zeiten in Betrieb. Pro Stunde können maximal zehn Personen die Welle nutzen, wobei die Kosten bei 36 Euro liegen. Interessierte können sich bereits jetzt online für die gewünschten Zeiten einbuchen. Mit einer Höhe von 1,5 Metern und einem Durchfluss von zwölf Kubikmetern pro Sekunde bietet die Welle eine kraftvolle Strömung. Diese starke Energie macht die Welle für Anfänger ungeeignet, da sie besonders anspruchsvoll zu surfen ist.

Ökologisches Konzept: Strom aus dem Wiener Netz

Die gesamte Wildwasseranlage wird von Wien Energie betrieben. Die Anlage nutzt überschüssige Energie aus dem Wiener Stromnetz und trägt damit zur Stabilisierung bei, was auch eine umweltschonende Nutzung ermöglicht. Die Flusswelle auf der Donauinsel ist eine von wenigen Flusssurfmöglichkeiten in Österreich. Neben der Welle in Wien gibt es noch den Almkanal in Salzburg und die Eisbachwelle in München, die jedoch ebenfalls nur für erfahrene Surfer geeignet ist, wie „Die Presse“ berichtet.