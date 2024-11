Morgens Hochnebel, nachmittags Sonnenschein – Steiermark im Wettermix

„Am Dienstagvormittag liegt im Mürztal sowie im Vorland recht verbreitet Hochnebel mit einer Obergrenze von etwa 1000 Meter Höhe. Danach wird es sonnig. Am längsten hält sich der Nebel im Mur- und Mürztal zwischen dem Aichfeld und Mürzzuschlag“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. In einigen Regionen des Ennstals und im Südosten der Steiermark kann der Nebel länger anhalten. In den restlichen Teilen sowie in den Bergen sind hingegen mehr Sonnenstunden zu erwarten. In höheren Luftschichten sind zudem einige Schleierwolken sichtbar. Der Wind bleibt schwach. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen -2 und 3 Grad und erreichen am Nachmittag 8 bis 12 Grad.