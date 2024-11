Bronzene Rose für Velden: Auszeichnungen für blühende Gartenanlagen

Velden, bekannt für seine idyllischen Parkanlagen und farbenfrohen Blumenbeete, hat wieder einmal beeindruckende Auszeichnungen erhalten. Im Rahmen der jährlichen Blumenolympiade, organisiert von der Fördergemeinschaft Garten und den Kärntner Gärtnern, wurde die harte Arbeit des Gärtnerei-Teams unter der Leitung von Heribert Bierbaumer gewürdigt.

Ein blühendes Blumenparadies

„Alljährlich verwandelt Veldens Chefgärtner Heribert Bierbaumer mit seinem Team die Parkanlagen, Grünstreifen und Beete in ein blühendes Blumenparadies“, so Bürgermeister Ferdinand Vouk. Diese engagierte Arbeit wurde nicht nur von der Gemeinde geschätzt, sondern auch von einer Fachjury, die das Garteln der Gärtner mit dem 3. Platz in der Landeswertung sowie dem 2. Platz in der Regionalwertung auszeichnete.

Auszeichnungen und Ehrungen

Die Freude über die erhaltene „Bronzene Rose“ sowie die Ehrenurkunde war groß. Ortsbildreferent Vorstand Markus Kuntaritsch strahlte bei der Übergabe der Auszeichnungen und lobte die hervorragende Arbeit des Gärtnerei-Teams, das den Ort den ganzen Sommer lang farbenfroh erblühen lässt. Bürgermeister Vouk und Vorstand Markus Kuntaritsch bedankten sich persönlich beim Gärtnerei-Team mit einer kleinen Aufmerksamkeit für deren unermüdlichen Einsatz. Die Pflege der Blumenanlagen ist nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Leidenschaft, die den Charme von Velden unterstreicht und die Lebensqualität der Bewohner und Besucher erhöht.

Ein persönlicher Erfolg

Gemeindegärtner Wolfgang Stöpp kann sich zudem über einen persönlichen Erfolg freuen. In der Kategorie „Rund ums Haus“ erreichte er privat den 2. Platz und zeigt damit, dass sein grüner Daumen nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für seinen eigenen Garten Früchte trägt.