Ehemaliger „Objekt 21“-Verurteilte erhält neue Haftstrafe

Veröffentlicht am 4. November 2024, 22:13 / ©EKATERINA BOLOVTSO/Pexels

Am Montag, dem 4. November 2024, wurde ein ehemaliges prominentes Mitglied der kriminellen Vereinigung „Objekt 21“ in Ried zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten verurteilt. Der Schuldspruch resultierte aus mehreren Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Anklage wegen Wiederbetätigung wurde jedoch fallengelassen, und der Mann wurde freigesprochen. Seine Schwester, die ihm angeblich bei dem Verkauf von Waffen und Nazi-Devotionalien geholfen hatte, wurde ebenfalls vollständig freigesprochen.

Von der Haft ins Visier der Justiz

Der 38-jährige Mann, der bereits eine lange Liste von Vorstrafen aufweist, verbüßt derzeit eine Haftstrafe, die bis März 2026 dauert. Ein Antrag auf vorzeitige Entlassung wurde ihm bereits verweigert. In der Justizanstalt Suben soll er einem Mitgefangenen eine Maschinenpistole sowie Nazi-Devotionalien angeboten haben. Dies führte zu einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und letztlich zu einem Einsatz eines verdeckten Ermittlers. Bei einer darauffolgenden Hausdurchsuchung wurden die betreffenden Gegenstände sichergestellt.

Anklage und Widerstand

Zudem wurde ihm vorgeworfen, er habe gegenüber dem Mithäftling die Vergasung von Juden geleugnet und ihm über eine Bekannte Musik mit rechtsextremen Inhalten zugeschickt. Am Montag bestritt er die Vorwürfe und betonte, er habe mit derartigen Themen nicht gesprochen. Er behauptete, er habe mit dem Gedankengut des Nationalsozialismus gebrochen. Die Geschwister bemühten sich zudem, die Glaubwürdigkeit des Belastungszeugen zu hinterfragen. Der Angeklagte erklärte, der Zeuge habe ihn aktiv gefragt, ob er noch Waffen besitze. Seine Schwester bestätigte, dass der Zeuge sie auf tolle Kontakte und Versprechungen angesprochen habe, was sie dazu bewogen hätte, ein Gewehr zu übergeben. Diese Handlung sei jedoch aus finanzieller Notlage geschehen.

Beweise unter der Lupe

Während der Verhandlung stellte der Bruder auch in Frage, ob seine Bekannte tatsächlich die beschuldigte Musik-Datei weitergeleitet habe. Ein Sachverständiger stellte fest, dass das Handy des Belastungszeugen nicht verwertbar war, da die Daten unvollständig waren. Am Ende des Tages wurde die Schwester des Angeklagten ohne Geschworene freigesprochen. Für den Bruder gab es in Bezug auf den Besitz seiner „Sammlung“ ebenfalls einen Freispruch, da das Gericht eine „Tatprovokation“ des Zeugen annahm.

Ungewisse Zukunft für den Angeklagten

Dennoch müssen in weiteren Verhandlungen Geschworene entscheiden, ob der Hauptangeklagte sich der Wiederbetätigung schuldig gemacht hat und ob er illegal Waffenmunition und Kriegsmaterial besessen hat. Letztlich sahen die Geschworenen die Verstöße gegen das Waffengesetz als gegeben an, was zu der verhängten Zusatzstrafe von sechs Monaten führte. Der Vorwurf der Holocaustleugnung wurde fallengelassen, da der Zeuge nicht ausreichend glaubwürdig erschien. Weitere Ermittlungen sollen folgen. (APA/red. 4. 11. 2024)