Nebel und Sonnenschein im Wechsel: So wird das Wetter in Österreich

Das Wetter am Dienstag in Österreich: Am Morgen hält sich der Nebel in den Tälern und Niederungen, bevor die Sonne sich durchsetzt. In manchen Regionen bleibt es trüb. Österreich Wetterprognose

