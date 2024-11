Sonne setzt sich durch: So wird das Wetter in Wien

Nebel am Morgen, Sonne am Tag: Wien freut sich auf einen milden Dienstag mit 11 Grad und frischem Südostwind.

Veröffentlicht am 4. November 2024, 22:35 / ©5 Minuten

In einigen Stadtteilen bleibt es zunächst nebelig und trüb, bevor die Sonne allmählich die Oberhand gewinnt. Besonders am Vormittag prägen noch Nebel- und Hochnebelfelder das Bild, doch diese lichten sich zunehmend, und sonnige Abschnitte breiten sich über die Stadt aus, wie GeoSphere Austria berichtet.

Hohe Wolken und frischer Wind: Sonne bringt milde 11 Grad

Begleitet wird das sonnige Wetter durch vereinzelte, hohe Wolkenfelder, die über Wien ziehen und die Helligkeit gelegentlich etwas dämpfen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag angenehme 11 Grad. Der Südostwind frischt dabei immer mehr auf und weht in offenen Lagen sogar lebhaft, was für eine leicht frische Atmosphäre sorgt.