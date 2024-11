Sonja Sarközi übernimmt Führung der Anadi Bank

Die Bankerin Sonja Sarközi, die davor bereits an der Spitze der BAWAG, der easybank und der Sberbank Europe tätig war, ist per 1. November CEO des Instituts, wie die Anadi Bank am Montag, dem 4. November 2024, in einer Aussendung mitteilte. Klagenfurt Neuer Kurs

Die Bankerin Sonja Sarközi, die davor bereits an der Spitze der BAWAG, der easybank und der Sberbank Europe tätig war, ist per 1. November CEO des Instituts, wie die Anadi Bank am Montag, dem 4. November 2024, in einer Aussendung mitteilte.