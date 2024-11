Alkofahrt endet mit Crash in Hausmauer: 24-Jähriger verliert Schein

Ein junger Fahrer hat am Montagabend, dem 4. November 2024, im Bezirk Wolfsberg für einen Unfall gesorgt. Der 24-jährige Mann aus dem Bezirk war auf der Gemmersdorfer Landesstraße L 140 unterwegs. „Im Ortsgebiet St. Ulrich, Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, kam er von der Fahrbahn ab, rammte ein Straßenschild, einen Straßenleitpflock und prallte gegen die Hausmauer eines Geschäfts- und Wohnhauses“, heißt es seitens der Polizei.

„An Ort und Stelle der Führerschein abgenommen“

„Der 24-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinsicher Erstversorgung in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und er wird der BH Wolfsberg angezeigt“, wird weiter ausgeführt. An seinem Auto und am Gebäude entstand beträchtlicher Sachschaden, dessen genaue Höhe allerdings noch nicht bekannt ist. Die Freiwillige Feuerwehr Eitweg war mit 12 Einsatzkräften vor Ort, um die Aufräumarbeiten durchzuführen.