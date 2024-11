Schein weg: Pensionist (76) fuhr alkoholisiert gegen ausparkenden LKW

Unfall in Weitensfeld: Ein 76-jähriger Autofahrer touchierte am Marktplatz einen ausparkenden LKW.

Am Montag, dem 4. November 2024, gegen 12.10 Uhr, war ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan auf der Goggauseestraße (L 80) im Ortsgebiet von Weitensfeld unterwegs. „Auf Höhe des Marktplatzes touchierte er seitlich einen ausparkenden LKW. Beide PKW wurden leicht beschädigt. Die Beteiligten blieben unverletzt. Ein Alkotest beim 76-Jährigen ergab eine Alkoholisierung. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Er wird der BH St. Veit an der Glan angezeigt“, heißt es seitens der Polizei.