Alkolenker kollidierte mit Radfahrerin: Frau verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Salzburg kollidierte ein Alkolenker mit einer Radfahrerin, die Frau wurde verletzt.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 07:14 / ©Fotomontage Canva/5 Minuten

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Alkolenker kam es am Abend des 4. November 2024 in der Gemeinde Hallwang im Ortsteil Esch, Salzburg. Dabei kollidierte in der Petersbergstraße ein 65-jähriger PKW-Lenker beim Rechtsabbiegen mit einer neben ihm fahrenden 62-jährigen Radfahrerin aus Salzburg.

Alkotest ergab 1,02 Promille

Die Frau kam zu Sturz und verletzte sich dabei unbestimmten Grades. Die Radfahrerin trug einen Sturzhelm. Am E-Bike und am PKW entstand jeweils geringer Sachschaden. Ein Alkotest bei dem einheimischen PKW-Lenker ergab 1,02 Promille. Der Alkoktest bei der Radfahrerin verlief negativ. Dem Alkolenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.