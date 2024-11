Sofortkredite von Klarna & Co: So schnell werden sie zur Kostenfalle

Sofortkredite sind verlockend, aber der Verein für Konsumenschutz rät Österreichern davon ab, sie in Anspruch zu nehmen,

5. November 2024

In der Weihnachtszeit steigt der Konsum an. Viele kaufen die Geschenke für ihre Familie online. Dort gibt es auch die Möglichkeit von Konsumkrediten. Der Verein für Konsumentenschutz (VKI) warnt aber vor diesen.

VKI rät Österreichern ab zu Sofortkrediten zu greifen

Durch Inflation und Teuerungen haben viele Österreich ein Geldproblem. Laut Nationalbank steigt dadurch die Nachfrage nach Konsumkrediten. Der VKI rät dringend davon ab, vor allem in der Weihnachtszeit, zu diesen Krediten zu greifen. Das ist der Grund.

„Sehr schnell mit Zinsen konfrontiert“

Der Verein für Konsumentschutz sagt zu den Sofortkrediten: „Konsumkredite sind ein gutes Geschäft – allerdings nicht für die Schuldner. Das wissen nicht nur die Banken, sondern auch Zahlungsanbieter wie Klarna oder Paypal. Letztere haben seit geraumer Zeit eigene Online-Finanzierungsangebote im Programm.“ Diese Sofortkredite bieten die Möglichkeit, einzukaufen und dann später zu bezahlen. So hast du beispielsweise 30 Tage Zeit um deine fällige Rechnung zu bezahlen. „Wer dann nicht zahlen kann bzw. längere Ratenvereinbarungen abschließt, ist schnell mit sehr hohen Zinsen konfrontiert“, heißt es seitens des VKI.

Sofortkredite verbergen hohe Zinsen

Klarna gibt einen effektiven Jahreszins von 14,79 Prozent an. Diese Information zu finden, ist jedoch gar nicht so einfach. Bei „Cashpresso“, einem vergleichbaren Angebot der Raiffeisenbank International (RBI), liegt der Jahreszins bei 13,99 Prozent. Die Zinsangabe erscheint erst im Vertrag selbst – etwas, das viele beim schnellen Online-Einkauf wohl gar nicht erst öffnen. Zum Vergleich: Klassische Bankkredite liegen aktuell (Mitte September 2024) zwischen 4,5 Prozent und 8,5 Prozent und damit deutlich darunter. Online-Käufe per Klick abzuwickeln ist zwar komfortabel, kosten aber anscheinend spürbar mehr.

Kredite könnten zur Schuldenfalle werden

Ob klassischer Kredit oder „Buy now, pay later“: Problematisch wird es, wenn man den Überblick über laufende Kredite verliert und Mahnungen sowie Inkassobüros ins Spiel kommen. Dann kann man schnell in eine Schuldenfalle treten. Deshalb empfiehlt der VKI, Konsumkredite nur in echten Notfällen aufzunehmen.