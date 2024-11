Vollbrand in Köttmannsdorf: Feuerwehren kämpfen weiter gegen Glutnester

Veröffentlicht am 5. November 2024, 08:13 / ©Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer

In Köttmannsdorf haltet ein Brand in einem Einfamilienhaus die Feuerwehren noch immer auf Trab. Der Brand ereignete sich am Montag, dem 4. November 2024, gegen 16.35 Uhr, als ein 77-jähriger Hausbesitzer bemerkte, dass im Wintergarten Flammen aufloderten. Trotz seiner Versuche, das Feuer mit einem Handfeuerlöscher und einem Mantel zu löschen, breitete sich das Feuer schnell aus.

30 Florianis kämpfen weiterhin gegen Glutnester

Kommandant-Stellvertreter Martin Rottmann von der Freiwilligen Feuerwehr Köttmannsdorf äußerte sich im Gespräch mit 5 Minuten zu den Herausforderungen der Nachlöscharbeiten. „Trotz der fortschrittlichen Löscharbeiten gibt es nach wie vor Glutnester, die sich immer wieder entzünden“, berichtete er. Aktuell sind drei Feuerwehren – Köttmannsdorf, Ferlach und Wurdach – mit rund 30 Einsatzkräften im Einsatz, nachdem zuvor bereits zwei Feuerwehren abgezogen wurden.