„Vorfall am Hauptbahnhof“ führte zu Störungen von vier Grazer Linien

Ein Vorfall am Hauptbahnhof führte am Dienstagmorgen zu Störungen im Grazer Frühverkehr.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 08:45 / ©5 Minuten

Aufgrund eines „Vorfalls am Hauptbahnhof“ kam es heute Früh zu Störungen der Straßenbahnlinien 1,4,6 und 7, welche zwischen Hauptbahnhof und Jakominiplatz verkehren. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

Auch am Montagmorgen kam es zu Störungen im Frühverkehr

In der Grazer Innenstadt kam es erst gestern aufgrund eines Unfalls und eines technischen Defekts zu erheblichen Störungen im öffentlichen Verkehr. Kurzzeitig mussten alle Straßenbahnen ihren Betrieb einstellen. Näheres dazu hier: Chaos in Graz: Öffis standen nach Unfall und Defekt still.