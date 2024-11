Martinsumzüge bringen wieder Licht und Freude in die Dunkelheit

Am Montag, dem 11. November 2024, feiert die Katholische Kirche den heiligen Martin mit zahlreichen Martinsumzügen und Festen in Kärnten. Der heilige Martin, der Patron der Armen und Soldaten, hat in der Region einen besonderen Platz, denn 40 Pfarrkirchen und Kapellen sind ihm gewidmet.

Lichterglanz in den Kärntner Straßen

Traditionell ziehen Kinder mit selbstgebastelten Laternen durch die Straßen und singen dabei Martinslieder. Die Veranstaltungen strahlen eine Atmosphäre von Vorfreude und Gemeinschaft aus. In Klagenfurt laden die Stadtpfarren am Sonntag, dem 10. November, zu einem gemeinsamen Martinsumzug durch die Innenstadt ein. Um 16.30 Uhr beginnt die Feier im Garten des Diözesanhauses (Tarviser Straße 30) mit einem Martinsspiel. Anschließend zieht der Umzug entlang des Lendkanals zur Pfarrkirche St. Martin, wo eine Agape den festlichen Tag abrundet. Zusätzlich gibt es am 10. November einen Umzug von der Kirche Klagenfurt-St. Josef zur Kirche Klagenfurt-Don Bosco um 15.30 Uhr.

Martinsumzüge in Kärnten im Überblick: Klagenfurt und Umgebung Klagenfurt-Stadt

Datum: Sonntag, 10. November

Uhrzeit: 16.30 Uhr

Treffpunkt: Garten des Diözesanhauses (Tarviser Straße 30)

Details: Beginn mit einem Martinsspiel, anschließend Umzug entlang des Lendkanals zur Pfarrkirche St. Martin, gefolgt von einer Agape. Zusätzlicher Umzug:

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Von: Klagenfurt-St. Josef zur Kirche Klagenfurt-Don Bosco

Weitere Umzüge in Klagenfurt: Gurnitz: 8. November, 17 Uhr, Treffpunkt Rauth-Kreuz Hörtendorf: 9. November, 18 Uhr, Treffpunkt Bus-Umkehrschleife Karnburg: 10. November, 17 Uhr, Treffpunkt Wegkreuz Dellach Viktring-Stein: 11. November, 16:30 Uhr Klagenfurt-St. Theresia: 11. November, 16:30 Uhr Klagenfurt-St. Jakob: 11. November, 17 Uhr Klagenfurt-Welzenegg: 11. November, 17 Uhr Klagenfurt-Wölfnitz: 11. November, 17 Uhr, Treffpunkt ehemalige Raiffeisenbank

Villach Villach-Stadtpfarre

Datum: Martinstag, 11. November

Uhrzeiten: Hl. Messe um 9 Uhr und 18.30 Uhr, Martinsumzug um 16.30 Uhr

Martinstag, 11. November Hl. Messe um 9 Uhr und 18.30 Uhr, Martinsumzug um 16.30 Uhr Weitere Veranstaltungen: Villach-Heiligenkreuz: 8. November, 17 Uhr Villach-St. Josef: 10. November, 17 Uhr Pfarre Maria Gail: 10. November, 17 Uhr, Martinsfest in Drobollach

St. Veit an der Glan Martinsumzug

Datum: Sonntag, 10. November

Uhrzeit: 17 Uhr

Treffpunkt: Stadtpfarrkirche Feldkirchen Martinsfeste: Antonius-Kindergarten: 10. November, 16:30 Uhr Radweg Kirche: 11. November, 17 Uhr Rangentiner in St. Ruprecht: 11. November, 17 Uhr

Mittelkärnten Weitere Martinsfeste: Ossiach: 8. November, 17 Uhr, Treffpunkt vor der Kirche Zweikirchen: 9. November, 17 Uhr Gurk: 11. November, 16.30 Uhr Friesach: 11. November, 17 Uhr Gnesau: 11. November, 17 Uhr, Treffpunkt bei der Volksschule Straßburg: 11. November, 17 Uhr Himmelberg: 13. November, 16 Uhr

Oberkärnten Martinsfeste: Oberdrauburg: 8. November, 17.30 Uhr Baldramsdorf: 9. November, 17 Uhr Irschen: 9. November, 17 Uhr Molzbichl: 11. November, 16.30 Uhr, Treffpunkt Bartlbauer-Kreuz Gmünd: 11. November, 17 Uhr Malta: 11. November, 17 Uhr Zwickenberg: 11. November, 17 Uhr Obermillstatt: 11. November, 17.30 Uhr, Treffpunkt Museumsplatz

Unterkärnten Martinsumzüge: Wolfsberg: 8. November, 16 Uhr, Treffpunkt ehemalige Kapuzinerkirche St. Martin im Granitztal: 8. November, 17 Uhr, Treffpunkt Wirthkreuz Pölling: 9. November, 17:45 Uhr Neuhaus/Suha: 10. November, 16.30 Uhr Ettendorf: 11. November, 16:30 Uhr, Treffpunkt Pfarrkirche Prebl: 11. November, 16.45 Uhr, Treffpunkt Volksschule St. Stefan/Lavanttal: 11. November, 16.45 Uhr, Treffpunkt Kindergarten Schiefling im Lavanttal: 10. November, 17 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz