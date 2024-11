Baby Leonidas braucht deine Hilfe: So könntest du sein Leben retten

Baby Leonidas braucht deine Hilfe: Am 7. November gibt es eine Typisierungsaktion, um ihm zu helfen.

Am 7. November

Baby Leonidas braucht deine Hilfe: Am 7. November gibt es eine Typisierungsaktion, um ihm zu helfen.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 09:09 / ©Geben für Leben

Am 7. November 2024 gibt es in Wien eine Typisierungsaktion vom Verein Geben für Leben. Dein Wangenabstrich könnte beispielsweise Baby Leonidas das Leben retten. Wenn du gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt bist, dann kannst du dich typisieren lassen.

Baby Leonidas braucht deine Hilfe

Baby Leonidas und die 58-jährige Petra brauchen dringend gesunde Stammzellen. Deswegen veranstaltet der Verein Geben für Leben am 7. November in Wien eine Typisierungsaktion. Diese findet im Foyer des Austria Campus am Praterstern von 15 bis 18 Uhr statt.

Hast du dich schon typisieren lassen? Ja, hab ich Nein, hab ich aber vor Nein, will ich auch nicht Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Es gibt noch Hoffnung für Leonidas

Obwohl Leonidas‘ Eltern wissen, dass die schwere Krankheit sein junges Leben bedroht, schöpfen sie dennoch Hoffnung. „Mit einer Transplantation gesunder Stammzellen eines passenden Spenders oder einer passenden Spenderin könnte Leonidas geheilt werden und ein normales Leben führen“, erklärt die Organisation „Geben für Leben“.