Andi Knoll packt an: Ö3-Star servierte den Grazern Maroni

Ö3-Star Andi Knoll packte gestern in Graz an.

Beim Ö3-Format „Knoll packt an“ ist der Name Programm – nämlich anpacken! Jede Woche wird im Rahmen der Ö3-Vormittagsshow ein anderer Arbeitsplatz in Österreich vorgestellt. Dieses Mal verschlug es den Moderator nach Graz, um genau zu sein in die Herrengasse. Dort packte Andi Knoll an und lernte in Graz bei Maronessa von Maroni-Expertin Cvetka Stockinger „die Kunst des perfekten Röstens“, wie Ö3 in einer Insta-Story bildlich festhält.