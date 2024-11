Pfarrer Joham erhält Preis für Engagement in der slowenischen Gemeinschaft

Michael G. Joham wurde am 4. März 1969 in St. Veit/Glan geboren und wuchs in St. Georgen am Längsee auf. Nach dem Abschluss am Bundesgymnasium in St. Veit studierte er bis 1994 Fachtheologie und Religionspädagogik in Salzburg und Würzburg. Seine priesterliche Laufbahn begann 1995 mit seiner Weihe in Gurk.

Joham diente zunächst in verschiedenen Pfarren, darunter Spittal/Drau und Viktring-Stein, bevor er von 2003 bis 2022 als Pfarrer in Köttmannsdorf tätig war. Während dieser Zeit war er auch als Geistlicher Assistent des slowenischen Familienreferates aktiv. Nach einem Sabbatjahr im Jahr 2022 übernahm er im September 2023 die Pfarrstelle in Saak und ist zudem Provisor in mehreren Gemeinden.

Neben seiner seelsorgerischen Tätigkeit engagiert sich Joham auch als Religionslehrer, Feuerwehrkurator und in verschiedenen Gremien der Diözese Gurk. Für seine Verdienste wurde er 2023 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.