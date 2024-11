„Fäaschtbänkler“ rocken 2025 die Schlosswiese Moosburg

Die Fäaschtbänkler werden am 19. Juli 2025 die Schlosswiese in Moosburg mit ihrer Mischung aus Beats und Blasmusik zum Beben bringen.

In Zusammenarbeit mit Barracuda Music und Semtainment treten die „Fäaschtbänkler“ im Sommer 2025 in Kärnten auf. „Am 19. Juli verwandeln die fünf Musiker die idyllische Open-Air-Location in eine pulsierende Tanzfläche und sorgen mit humorvollen Texten und unbändiger Energie für einen unvergesslichen Abend. Als Support Act heizen Wild As Her dem Publikum ordentlich ein und schaffen die perfekte Atmosphäre für das musikalische Spektakel, das die Fäaschtbänkler entfesseln werden“, verkündet Semtainment freudig.