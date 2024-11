Neuer Club in Graz: Thalia wird nun neu belebt

In dem beliebten Grazer Club beim Opernring weht ab Mitte November frischer Wind. Ein bekanntes Gastro-Trio übernimmt: Alexander Knoll, Simon Possegger (Aiola Group) und Martin Fritz (BOLLWERK Entertainment Group) eröffnen „The Circle“. Die Räumlichkeiten werden aktuell noch unter Einhaltung strenger Denkmalschutzauflagen saniert, schon bald aber wird der Club seine Pforten wieder öffnen. Am 13. November gibt es eine exklusive Eröffnungsfeier für geladene Gäste, ab 15. November wird dann groß die offizielle Eröffnung gefeiert.

„The Circle has no end“

Die bekannten Gastronomie wollen den Zeitgeist und den Esprit der Thalia neu aufgreifen: „‚The Circle has no end.‘ In einer Ära, in der die Stadt im Glanz des 20. Jahrhunderts erstrahlte, war dieser Ort der Inbegriff von Freiheit, Eleganz und Charme. Jetzt öffnet die Thalia erneut ihre Türen und lässt die Nacht wieder zur Bühne werden“, heißt es in einem Instagram-Post des Clubs.

Einlass ab 21 Jahren bis…

Einlass ist ab 21 Jahren, wie Alexander Knoll im Gespräch mit 5 Minuten erzählt. Ein Limit nach oben aber gibt es nicht. „Solange du dich wohl fühlst, in einen Club zu gehen“, lautet hierbei die Devise.