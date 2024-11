Dr. Holger Stadthalter ist neuer ärztlicher Leiter der Privatklinik Villach

Mit dem Start zum 1. November 2024 tritt Priv.-Doz. Dr. Holger Stadthalter die Nachfolge von Prim. Dr. Andreas Heim an, der nach 22 Jahren als Leiter der Anästhesie und drei Jahren als Klinikchef in den Ruhestand geht. „Gemeinsam führen wir die Privatklinik Villach in eine Zukunft, in der Tradition auf Innovation trifft – für eine exzellente Patientenversorgung und einen Arbeitsplatz, auf den jeder stolz sein kann“, betont Stadthalter bei seinem Amtsantritt.

Erfahrener Mediziner und Innovator

Zuletzt war Stadthalter als Oberarzt und stellvertretender Abteilungsleiter am Unfallkrankenhaus Salzburg tätig. In der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie baute er seine Expertise aus und leitete die Abteilung interimistisch. Seinen medizinischen Doktortitel erlangte der gebürtige Deutsche 2011 an der renommierten Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg und setzte danach seine Karriere an führenden Kliniken wie der BG Klinik Ludwigshafen und dem Universitätsklinikum Erlangen fort. Seine wissenschaftliche Arbeit rund um 3D-Bildgebung, Navigation und Robotik verschaffte ihm nicht nur die Habilitation an der Universität Erlangen-Nürnberg, sondern auch internationale Anerkennung.

Dr. Stadthalter stärkt Wirbelsäulenchirurgie in Villach

In der Privatklinik Villach wird Stadthalter insbesondere im Bereich Wirbelsäulenchirurgie tätig sein. Mit innovativen, minimal-invasiven Techniken zur Stabilisierung von Wirbelbrüchen, Dekompressionen und dem Einsatz von Bandscheibenprothesen will er dazu beitragen, Beweglichkeit und Lebensqualität seiner Patienten zu verbessern. Stadthalter setzt dabei auch auf konservative Therapiemethoden, die chronische Rückenschmerzen lindern und durch gezieltes Training Stabilität und Stärke aufbauen sollen.