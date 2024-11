Zwei Autos brannten auf Parkplatz lichterloh

Veröffentlicht am 5. November 2024, 11:04 / ©Markus/ #17540152/stock.adobe.com

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Firmenparkplatz in der Salvatorstraße standen bereits zwei Fahrzeuge in Vollbrand. Der Brand brach vermutlich im Motorraum eines dort kurz zuvor abgestellten Pkw aus und griff dann auf das danebenstehende Fahrzeug über. Der Ortsfeuerwehr Hörbranz gelang es, die Autos rasch zu löschen. Der Brand wurde möglicherweise durch einen technischen Defekt verursacht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.