Prominente Jury: Larissa Marolt unterzieht Kandidatinnen einem Mode-Scan

"My Style Rocks"

Veröffentlicht am 5. November 2024, 11:35 / ©ORF/ARD/CHRISTOF ARNOLD

In „My Style Rocks“ geht es drunter und drüber, denn zwölf Kandidatinnen, darunter die Schweizer Influencerin Jessica Fiorini und Ex-Bachelor-Gewinnerin Rina Tavares, treten gegeneinander an. Wer von Casual-Café-Date-Look bis zum Club-Style die Jury – bestehend aus Modezar Harald Glöckler, der Fashion-Guru Sandra Bauknecht, Unternehmer Andreas Wend und der Schauspielerin und Model Larissa Marolt – überzeugt, der hat die Chance auf 20.000 Euro. Und für alle, die kein Drama verpassen wollen: Auf YouTube gibt’s jede Folge in voller Länge.