Neuzugang am Grazer Jakominiplatz: Kwiki hat eröffnet

Mit leuchtenden Farben macht der Neuzugang am Jako auf sich aufmerksam. In Lila und Gelb präsentiert sich der Stand 15 aktuell. Darauf zu lesen in gelber Aufschrift: „Kwiki“. Aufgetischt wird dort Pita, Pizza und Fries, wie – ebenfalls in Gelb – in einem zusätzlichen Schriftzug angekündigt wird.

Zum Angebot

Für die Pitas mit unterschiedlichen Füllungen gibt es zudem eine Auswahl an Toppings und Dips. Pizzen gibt es insgesamt zehn unterschiedliche: Es werden ebenso viele fleischlose Optionen angeboten wie Pizzen mit Fleisch oder Fisch. Für Naschkatzen gibt es Pralinenboxen in verschiedenen Größen.