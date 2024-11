Überholmanöver ging schief: Zwei junge Frauen verletzt

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall in Hohenems, Vorarlberg, verletzt.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 12:58 / ©O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk

Gegen 23.15 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem Pkw – in dem sich noch drei weitere Personen befanden – auf der Lustenauer Straße von Hohenems in Richtung Lustenau. Auf Höhe des Baumarktes Hornbach beabsichtigte sie aufgrund eines technischen Defektes an ihrem Fahrzeug rechts zuzufahren und betätigte deshalb den Blinker.

Gegen Auto und dann gegen Straßenlaterne geprallt

Als eine nachkommende 19-jährige Autofahrerin die andere Frau links überholen wollte, lenkte diese unerwartet nach links ein. Die 19-Jährige prallte dabei mit ihrem Fahrzeug zunächst gegen das der 18-Jährigen und streifte danach noch eine Straßenlaterne. Schlussendlich kam das Auto seitlich in einer Böschung zu liegen. Die zweite Frau kam mit ihrem Pkw am Straßenrand zu stehen.

Beide Lenkerinnen verletzt

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt, das der 19-Jährigen vermutlich total. Die Lenkerinnen wurden mit jeweils leichten Verletzungen in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert.