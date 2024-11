Finkensteins Vizebürgermeisterin Christine Sitter gab Rückritt bekannt

Christine Sitter (SPÖ), die langjährige Vizebürgermeisterin von Finkenstein, hat heute ihren Rücktritt aus der politischen Tätigkeit angekündigt. Nach 25 Jahren engagierter Arbeit in der Kommunalpolitik zieht sich Sitter zurück und übergibt das Zepter an die jüngere Generation. „Es ist jetzt Schluss für mich“, erklärt er in einem Gespräch. „Ich habe eine tolle Zeit gehabt, aber ich denke, es ist an der Zeit, den Platz für frische Ideen und neue Perspektiven zu schaffen.“

Nach 25 Jahren in der Kommunalpolitik gibt Sitter ihr Zepter an die jüngere Generation

Sitter blickt im Gespräch gegenüber 5 Minuten auf ein erfülltes Vierteljahrhundert in der Politik zurück, in dem er zahlreiche Projekte und Initiativen begleitet hat. „Es war eine spannende Reise, die mir viele wertvolle Erfahrungen und Begegnungen beschert hat“, so Sitter weiter. „Ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam erreicht haben, aber ich bin überzeugt, dass die Zukunft in den Händen der Jüngeren liegt.“

„Diese neue Aufgabe liegt mir sehr am Herzen“

Ihren Abschied aus der Kommunalpolitik markiert Sitter mit einem neuen Kapitel: „Ich werde die Nachfolge als Bezirksvorsitzender der PVÖ-Bezirksorganisation Villach-Stadt/Land antreten. Diese neue Aufgabe liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich darauf, weiterhin aktiv zu bleiben, aber in einem anderen Rahmen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 13:50 Uhr aktualisiert