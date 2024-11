Sturm fiebert Prestigeduell entgegen: „Müssen an unser absolutes Limit“

Die Spannung steigt für ein denkwürdiges Spiel heute Abend. Um 21 Uhr wird Sturm Graz in der Champions League auswärts auf den Borussia Dortmund treffen. Insgesamt 80.000 Personen werden das Match live vor Ort – „in einem der traditionsreichsten Stadien“, wie Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer bei der gestrigen Pressekonferenz betont – verfolgen.

Wie ist die Stimmung bei den Schwoazn?

Rund 4.000 Sturm-Fans haben die Reise nach Dortmund angetreten, um dort die Schwoazn anzufeuern. Wie Sturm dem Spiel heute Abend entgegenblickt, darauf wurde in einer Pressekonferenz, die am gestrigen Montag stattfand, Bezug genommen. „Wir haben einen guten Matchplan und wollen zeigen, was wir können und auch etwas Zählbares mitnehmen“, so blickt Sturm-Spieler Emanuel Aiwu dem anstehenden Duell positiv entgegen.

Ilzer: „Müssen an unser absolutes Limit kommen“

„Um zu punkten, müssen wir uns steigern. Wir müssen besser sein als in den ersten drei Spielen“, betont Christian Ilzer. Um heute Abend zu punkten „müssen wir an unser absolutes Limit kommen“, weiß Ilzer, der zusätzlich betont, dass die Mannschaft sich nicht zu sehr von der Atmosphäre des spektakulären Stadions und den Top Gegnern beeindrucken lassen darf.