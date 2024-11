Kärntner Volksschullehrerin für ihr Engagement geehrt

St. Veit an der Glan

Die neu geschaffene Auszeichnung „St. Veiter Stadtherz“ wird an Personen verliehen, die sich auf außergewöhnliche Weise um die Gemeinschaft und das Miteinander in St. Veit verdient gemacht haben. Evelin Strutzmann war über Jahrzehnte eine zuverlässige Begleiterin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und deren Familien, bis sie Ende September in den wohlverdienten Ruhestand ging. Ihre Laufbahn im Kärntner Schuldienst begann sie 1983 als Sonderschullehrerin.

„Evelin hat unermüdlich dafür gekämpft, jedem Kind eine faire Chance zu geben“

Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) betonte in seiner Laudatio: „Evelin war ein liebevoller Fels in unserer Bildungslandschaft. Sie hat das Leben unzähliger Kinder und ihrer Familien nachhaltig geprägt. Ihr Engagement in der Sonder- und Integrationspädagogik ist beispiellos. Sie hat es verstanden, Brücken zu bauen – Brücken zu den Familien ihrer Schützlinge, zu ihren Kollegen sowie zu Unterstützern und Sponsoren, die bereit waren, ihre Vision mitzutragen.“ Andrea Holzinger, die Direktorin der Volksschule, würdigte die Hingabe, mit der Strutzmann Generationen junger St. Veiterinnen und St. Veiter auf ihrem Weg begleitet hat: „Evelin hat unermüdlich dafür gekämpft, jedem Kind eine faire Chance zu geben, sie beim Aufwachsen unterstützt und sie mit ihren vielfältigen Herausforderungen gefördert. Sie hat sich stets für das Wohl ihrer Schützlinge eingesetzt, und ihnen die Schienen für ein glückliches Leben gelegt.“