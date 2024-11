Diebstahl-Serie: Mann (41) bestahl schlafende Bahnreisende

Ein 41-Jähriger bestahl schlafende Bahnreisende in drei Bundesländern.

Veröffentlicht am 5. November 2024, 13:44 / © ÖBB I Harald Eisenberger

„Im Oktober kam es in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Steiermark vermehrt zu Bahndiebstählen, indem ein mittlerweile inhaftierter 41-jähriger rumänischer Staatsbürger schlafende Bahnreisende bestahl“, berichtet die Polizei. Bei einem dieser Diebstähle wurde der Dieb durch einen Zugbegleiter auf frischer Tat ertappt, woraufhin der Mann den Zug in Wörgl/Tirol durch Betätigung des Notbremssystems zum Halten zwang. Anschließend flüchtete dieser zu Fuß.

Attackierte Zugbegleiter mit Stein

Während der Flucht attackierte der Rumäne einen ihn verfolgenden Zugbegleiter durch Werfen eines Steines in dessen Richtung. Der Zugbegleiter wurde durch den tätlichen Angriff nicht verletzt. Dem vorerst Unbekannten gelang die Flucht, ehe ihn Polizisten, nach intensiven Ermittlungen, unter anderem durch Videosichtungen, erkannten und am 30. Oktober im Stadtgebiet von Salzburg festnahmen. Die Polizisten brachten den 41-jährigen in die Justizanstalt Salzburg.

Dieb hatte Geldtaschen im Visier

Beim Diebesgut beschränkte sich der Rumäne auf Geldtaschen, welche er hauptsächlich aus Rucksäcken und anderen mitgeführten Taschen entwendete. Der durch die Diebstähle entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 3.500 Euro. Der Dieb wird zudem wegen gewerbsmäßigen Diebstahl, mehrfachen schweren Betrug, Diebstahl, Einbruchsdiebstahl, Urkundenunterdrückung, Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, Verstoß gegen das Notzeichengesetz, Tätlicher Angriff gegen den Zugbegleiter sowie Sachbeschädigung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.