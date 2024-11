Einsatz in Klagenfurt: Kleinbrand hielt Feuerwehr auf Trab

Veröffentlicht am 5. November 2024, 14:03 / ©Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Am Dienstagvormittag, dem 5. November 2024, heulten die Sirenen in Klagenfurt. „Ein Wohnungsbrand wurde gemeldet. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um einen Kleinbrand am Fensterbrett handelte. Der Kleinbrand wurde gelöscht und die Umgebung kontrolliert“, heißt es in einem Facebook-Posting der Berufsfeuerwehr Klagenfurt.