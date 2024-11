Feuerwehren geben Entwarnung: „Brand aus“ in Köttmannsdorf

Wie berichtet, brach das Feuer am späten Montagnachmittag in dem Wintergarten des Hauses aus. Zwar versuchte der Hausbesitzer noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher und einem Mantel zu löschen, jedoch breitete es sich immer weiter aus. Mehr dazu unter: Vollbrand in Köttmannsdorf: Feuerwehren kämpfen weiter gegen Glutnester. In der Folge rückten zunächst die Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf, Wurdach, Wellersdorf, Maria Rain und Kirschentheuer zum Einsatz aus. Später folgten die Freiwilligen Feuerwehren Ferlach, Feistritz im Rosental, Kappel an der Drau sowie Ludmannsdorf.

©FF Köttmannsdorf | Seit Montagnachmittag stehen die Florianis in Köttmannsdorf im Einsatz. ©FF Köttmannsdorf | Die Löscharbeiten dauerten die ganze Nacht und den drauffolgenden Vormittag. ©FF Köttmannsdorf | Immer wieder flammten Glutnester auf.

Feuerwehr gibt Entwarnung in Köttmannsdorf

Das Hauptproblem habe laut den Florianis in den baulichen Gegebenheiten des Gebäudes bestanden, die das Auffinden der Glutnester und der damit verbundenen Gefahrenstellen erheblich erschwerten. „Die Atemschutztrupps befanden sich bis in die frühen Morgenstunden durchgehend im Einsatz und die Nachlöscharbeiten wurden bis zum ‚Brand aus‘ um 13 Uhr durchgeführt“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Nach wie vor würde man regelmäßige Kontrollgänge durchführen. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Wasserversorgung im Bereich der Einsatzstelle aufrechterhalten. Glücklicherweise wurde bei dem Brandeinsatz niemand verletzt. Die genaue Brandursache und die Schadenshöhe werden derzeit von den Brandermittlern erhoben.

©FF Köttmannsdorf | Die Brandursache ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. ©FF Köttmannsdorf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2024 um 14:49 Uhr aktualisiert