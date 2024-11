Neue TV-Show: 24 Tanzprofis wollen in die „Dancing Stars“-Staffel 2025

Ab dem 8. November 2024 lädt der ORF zu einem neuen Kapitel der „Dancing Stars“-Saga ein, „Dancing Stars – Das Casting“. In dieser aufregenden Show haben 24 hochqualifizierte Tänzer die Chance, sich einen Platz als Profitänzer in der „Dancing Stars“-Staffel 2025 zu erkämpfen. Jeden Freitagabend um 20:15 Uhr auf ORF 1 und bereits einen Tag zuvor auf ORF ON wird das Publikum miterleben, wie die besten Tänzer Österreichs in spannenden Challenges um einen Platz auf dem Parkett kämpfen.

Ein starkes Quartett

Das bewährte Duo Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker wird gemeinsam mit der „Dancing Stars“-Gewinnerin 2023, Missy May, über das tänzerische Können der Kandidaten urteilen. Unterstützt wird das Trio im Finale von dem beliebten Star-Coach Bruce Darnell. Ihre Aufgabe ist die Auswahl der besten Profis für die nächste „Dancing Stars“-Staffel. Balázs Ekker beschreibt die Show als „emotional und echt“, denn hier müssen sich Profis im direkten Vergleich messen. Maria Angelini-Santner betont, dass das Konzept, bei dem es ausschließlich um Profitänzer geht, der Show eine besondere Tiefe und Authentizität verleiht. Auch Missy May reflektiert die Herausforderungen ihres Jurorenjobs und berichtet von der Verantwortung, mit den Kandidat fair und konstruktiv umzugehen.

Vom Casting zur finalen Entscheidung

In der ersten Episode treten 24 Profitänzer gegeneinander an, aber nur zehn von ihnen, fünf Frauen und fünf Männer, schaffen es in die nächsten Runden. Die Jury wird die Teilnehmer in mehreren Etappen bewerten, beginnend mit einem ersten Eindruck auf dem Tanzparkett, über kreative Selbstvorstellungen bis hin zu Solotänzen. Die ausgewählten Tänzer kämpfen dann in den weiteren vier Shows um den endgültigen Einzug in die nächste „Dancing Stars“-Staffel.

Ein Blick hinter die Kulissen

Mit „Dancing Stars – Backstage“ bietet ORF ON den Fans exklusive Einblicke abseits des Tanzparketts. Spontane Momente, ungefilterte Reaktionen und spannende Backstage-Aufnahmen von Profis und Amateuren versprechen zusätzlichen Unterhaltungswert und tiefe Einblicke in den Entstehungsprozess der Show.

Barrierefreies Tanzvergnügen für alle

„Dancing Stars – Das Casting“ setzt Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit. Blinde und sehbeeinträchtigte Zuschauer können die Show dank eines speziellen Audiokommentars auf der zweiten Tonspur ebenfalls genießen. Dieser Kommentar beschreibt nicht nur die Tänze und Choreografien, sondern vermittelt auch die Emotionen und optischen Details der Show. Für gehörlose und hörbehinderte Menschen stehen Untertitel zur Verfügung, die auf ORF TELETEXT und ORF ON abgerufen werden können.