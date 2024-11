Das war das obom® Achtsamkeitsfestival 2024 in Keutschach am See

Am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober verwandelte sich Keutschach am See erneut in eine Oase der Achtsamkeit, als das obom® Achtsamkeitsfestival in die vierte Runde ging. Die zahlreichen Workshops und Vorträge boten eine Vielfalt, die nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele bereicherte.

Eine bunte Vielfalt

Unter der Leitung von Chiara Steuerer und Nica Schuemie konnten die Teilnehmer tief in die Welt der Achtsamkeit eintauchen. „Für mich war das obom® Festival ‚Balsam für die Seele‘,“ fasste eine Teilnehmerin ihre Eindrücke zusammen. Besondere Highlights des Festivals waren unter anderem der Workshop zur Neurographik mit Melanie Sutterlüty, der Kräuterspaziergang und die Naturspirale mit Maria Miksche sowie eine Soundhealing-Session mit Nica Schuemie und dem Gitarristen Yannic Steuerer, die für Momente voller Harmonie sorgte. Auch das Outdoor-Yoga von Julia von Yoga Wunder und die Herzkohärenz-Meditation von Nina Hassler fanden großen Anklang.